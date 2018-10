Executivul va promova un nou proiect al legii pensiilor pentru a oferi o viaţă mai bună vârstnicilor

Un nou proiect al legii pensiilor va fi promovat în perioada imediat următoare, a anunţat prim-ministrul Viorica Dăncilă, luni, într-un mesaj transmis de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice.



"Societatea românească are nevoie astăzi, mai mult ca oricând, de înţelepciunea, cumpătarea şi generozitatea părinţilor şi bunicilor noştri. Experienţa lor de viaţă, memorie vie a frământărilor sociale şi grijilor personale, este un preţios factor de echilibru. Maturitatea şi dăruirea lor sunt îndemnuri puternice la unitate şi solidaritate, atât de necesare nouă, românilor, în An Centenar", a transmis Dăncilă.

Prim-ministrul a subliniat că părinţii noştri au construit "cu răbdare, pricepere şi loialitate România Centenară".



"Ne-au arătat drumul corect către un viitor mai bun, mai prosper, ne-au învăţat să ne ajutăm semenii, să ne iubim ţara, să ne apărăm interesele naţionale, să rămânem loiali tradiţiilor şi valorilor morale. Ei au avut un rol esenţial în definirea României de astăzi şi continuă să aibă un cuvânt greu de spus în transformările României de mâine. Părinţilor şi bunicilor, seniorilor noştri le datorăm recunoştinţă şi respect. Avem datoria morală să le păstrăm demnitatea şi să le oferim zile liniştite", a spus Dăncilă.



Premierul a adăugat că, în mandatul actualei coaliţii de guvernare, au fost luate măsuri pentru a le asigura persoanelor în vârstă venituri mai mari şi acces mai facil la servicii de sănătate.



"Pensiile s-au majorat în trei etape, ultima începând cu 1 iulie anul acesta, iar în perioada imediat următoare vom promova un nou proiect al legii pensiilor, menit să continue majorările veniturilor persoanelor în vârstă, pentru a le oferi o viaţă mai bună. Mai sunt însă multe de făcut şi am încredere că împreună le vom face! Am convingerea că unitatea şi solidaritatea ne vor da putere şi inspiraţie pentru un viitor mai bun! Doresc seniorilor români sănătate, zile senine şi 'La mulţi ani!'", a completat Viorica Dăncilă.http://AGERPRES