Exercițiul SEISM 2018: Spitalele, depășite de situație

În aceste zile, în România are loc un amplu exerciţiu de simulare a intervenţiei, după un cutremur major. Exerciţiul, care este monitorizat de experți din cadrul UE și NATO, a început sâmbătă şi va dura cinci zile. Potrivit scenariului, în urma producerii un seism de magnitudine 7,5, toate autorităţile din ţară au intrat în alertă sub comanda Centrului Naţional, activat în afara Capitalei, la Ciolpani. La 24 de ore de producerea cutremurului, care a fost urmat şi de o replică puternică, de 5,8 grade pe scara Richter, au fost instalate tabere în care să fie adăpostiţi sinistraţii şi spitale mobile pentru tratarea răniţilor. Unul dintre punctele de ajutor este în parcarea din fața Academiei Române (foto). Conform scenariului, medicii fac aici o primă evaluare a victimelor scoase de sub dărâmături, apoi cele care pot fi salvate sunt trimise la spitalele specializate. Experţii estimează că, în urma seimului, ar fi peste 2.000 de morţi şi circa 4.000 de răniţi, iar spitalele din Capitală nu au făcut faţă numărului mare de victime. Prin urmare, mulţi răniţi au fost transferaţi cu o aeronavă Spartan a Forţelor Aeriene Române la Cluj Napoca.