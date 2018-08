Fata de 16 ani a unui fost ministru şi-a pierdut cunoştinţa din cauza gazelor lacrimogene din Piaţa Victoriei

Facebook

Senatorul USR Vlad Alexandrescu a povestit, vineri, pe Facekook că una din fiicele sale, în vârstă de 16 ani, şi-a pierdut cunoştinţa din cauza gazelor lacrimogene folosite în Piaţa Victoriei de Jandarmerie, fiind preluată de un echipaj SMURD.



"Fetele mele erau cu mine la protest. Una dintre ele a înaintat puţin, cu o prietenă a ei, în dreptul primelor mese de la girafă. Acolo a inhalat gazele împrăştiate de forţele de ordine. Şi-a pierdut cunoştinţa. Noi o pierdusem din vedere şi am început să o căutăm. Credeam doar că întârzie un pic mai în faţă. (...) Deodată, am văzut paramedicii care transportau pe targă o adolescentă de 16 ani. Unul dintre voluntarii care transportau targa mi-a strigat: Domnule Alexandrescu, este fata dumneavoastră! M-am alăturat lor în goană şi am urcat în camion. A urmat resuscitarea, cu oxigen şi monitorizare a inimii. Mulţumesc echipei de intervenţie!", a scris Alexandrescu pe Facebook.



El subliniază că intervenţia Jandarmeriei din Piaţa Victoriei este cea mai brutală.



"Cum e ca un guvern să-şi gazeze proprii cetăţeni? Şi pe copii! Să le facă rău ca să-şi asigure liniştea? Au aruncat cu gaze lacrimogene în mijlocul mulţimii. N-a contat că erau copii, bătrâni, oameni bolnavi. Mii de persoane paşnice au fost lovite de nori de gaze, sufocându-se şi lăcrimând şiroaie. Este de departe cea mai brutală intervenţie a Jandarmeriei. Şi pentru ce? Pentru că strigă oamenii împotriva Guvernului? Iar nouă ne trebuie să ne ia ambulanţa copiii pentru că au îndrăznit să se afle acolo? Tot ce contează pentru mine acum e ca Ioana să fie în regulă. De mâine, însă, nu vom lăsa lucrurile aşa", arată Alexandrescu. AGERPRES