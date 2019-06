Fetiţa împuşcată accidental de poliţişti în picior a fost operată

Fetiţa în vârstă de şapte ani, din comuna Poienile de Sub Munte, care a fost împuşcată accidental de poliţişti în picior în timp ce încercau să oprească o maşină, a fost operată, iar starea de sănătate este stabilă, a declarat, vineri, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, dr. Vasile Pop.



"Fetiţa a fost operată de metatars 3, un os situat la baza degetelor de la picior, şi are leziuni la tendoane. (...) Are o evoluţie bună şi probabil va rămâne în spital încă şapte zile", a spus Vasile Pop.



Copila este însoţită la spital de mama sa. Fetiţa mai are un frate şi o soră, iar tatăl copiilor este plecat la muncă în Germania.



Fetiţa accidentată şi cei doi fraţi se aflau joi seara în maşina de teren a unchiului lor care le ducea spre casă, iar acesta a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor. Echipajul poliţiei care a încercat să-l oprească a pornit în urmărirea maşinii, făcând uz de armă cu focuri în plan vertical şi în roţile maşinii. Un glonţ a ricoşat, cel mai probabil, şi a rănit-o la picior pe fetiţă. Unchiul copiilor a abandonat maşina, a lăsat cei trei copii la casa unor cunoscuţi şi a încercat să se ascundă într-o livadă, dar a fost găsit de poliţişti şi reţinut.



Din primele cercetări întreprinse de poliţişti a rezultat că maşina era radiată din circulaţie şi avea număr fals de înmatriculare. Şoferul, în vârstă de 23 de ani, este internat în spital pentru efectuarea unor expertize medico-legale psihiatrice.



Conform purtătorului de cuvânt al IPJ Maramureş, Florina Meteş, în cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de punere în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare şi lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale. AGERPRES