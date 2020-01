Firea: Energia termică este infrastructură critică, nu poate fi oprită că decide un domn de la ELCEN

Foto: Lucian Alecu

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că energia termică este infrastructură critică şi nu poate fi oprită "că decide un domn de la ELCEN care consideră că Primăria Capitalei nu mai are altceva de achitat decât termoficarea".



"Vom face toate plăţile, cu prioritate pentru transportul public în comun, pentru termoficare, pentru spitale, dar aceste pisici negre arătate public din partea ELCEN, instituţie în subordinea Ministerului Economiei, nu fac altceva decât să-i sperie pe cetăţeni. Ei cu asta se ocupă. Este infrastructură critică energia termică, nu poate fi oprită că decide un domn de la ELCEN şi care consideră că Primăria Capitalei nu mai are altceva de achitat decât termoficarea. Bineînţeles că e o prioritate şi e o urgenţă, dar în măsura în care fondurile ne-au fost de fiecare dată în ultimul an şi jumătate tăiate de la Ministerul Finanţelor, fireşte că au fost şi dificultăţi în plata anumitor facturi", a spus marţi Firea, în contextul unor întrebări ale jurnaliştilor privind avertizări din partea ELCEN că furnizarea apei calde şi căldurii sunt în pericol.



Ea a menţionat că Termoenergetica este principalul client al ELCEN.



"Am fost întotdeauna buni platnici, până în momentele în care guvernele ne-au tăiat cota aferentă Municipiului Bucureşti şi atunci au fost anumite probleme de alocare de fonduri (...), trebuie să se manifeste înţelegere. Solicitarea a fost, spre exemplu, în anumite discuţii, să le alocăm lunar 200 de milioane de lei. Cum am putea să alocăm peste 200 de milioane de lei, sume atât de mari în această perioadă de vârf de sezon, câtă vreme Primăria Capitalei primeşte ca şi cotă defalcată 200 şi ceva de milioane de lei? Înseamnă că toţi banii care se primesc de la Ministerul de Finanţe trebuie să-i alocăm doar pentru domeniul termiei. Nu se poate aşa ceva", a spus Firea.



În privinţa transportului public în comun, ea a menţionat că sunt datorii ale judeţului Ilfov în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Bucureşti-Ilfov.



"Într-adevăr, sunt nişte datorii. (...) În Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti-Ilfov sunt parte Primăria Municipiului Bucureşti şi cele 40 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov, adică comune şi oraşe. Sunt trasee care au fost stabilite de către asociaţie. STB şi-a rupt din inimă aproape 200 de autobuze, dar erau necesare pentru a prelua călătorii din judeţul Ilfov. În cadrul asocierii, 90% din factură e achitată de către Municipiul Bucureşti, 10% de comunele şi oraşele din judeţul Ilfov. Procentul ne dezavantajează, pentru că greul îl poartă în continuare municipiul Bucureşti şi am discutat cu domnii primari să reevaluăm acest procent, să mergem către un corect 25% şi suntem pe cale să ajungem la această situaţie. Oricum, e în avantajul Ilfovului şi dezavantajul financiar al Bucureştiului şi da, sunt nişte datorii, dar am înţeles că există promisiunea că se vor face aceste plăţi", a adăugat Firea. AGERPRES