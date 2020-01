Firea: Guvernul Orban face poliţie politică cu Primăria Capitalei

Lucian Alecu

Primarul general al municipiului Bucureşti, Gabriela Firea, a declarat că Guvernul Orban "face poliţie politică" cu Primăria Capitalei, în contextul în care ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat că Primăria Generală a Municipiului Bucureşti nu a mai fost evaluată de 10 ani.



"Am avut peste 50 controale la Primăria Capitalei, suntem cea mai verificată din ţară în 3 ani - Curtea de Conturi, Camera de Conturi, ANAF, ITM, DSP, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Autoritatea Naţională Fitosanitară. Ceea ce se întâmplă la Primăria Capitalei, la fel ca şi activitatea oricărei altei primării în ce priveşte auditul execuţiei bugetare, această activitate e de competenţa Curţii de Conturi Naţionale şi a Camerei de Conturi a Municipiului Bucureşti. Am avut nenumărate controale atât în cadrul Primăriei Generale, cât şi la companiile municipale nou înfiinţate (...). E poliţie politică ce se întâmplă acum. Înainte se trimitea miliţianul, acum se trimite inspectorul. (...) Cum am fost noi verificaţi în anul de graţie 2019, cu final de 2018, din cauza domnului Dragnea, probabil că vom fi verificaţi în continuare de domnul Dragnea 2, adică domnul Orban. (...) Guvernul Orban face poliţie politică cu Primăria Capitalei", a spus Firea, răspunzând întrebărilor jurnaliştilor la o conferinţă de presă.



Ea a subliniat că Municipalitatea nu are de ce se teme. "Îi primim pe toţi cu pâine şi cu sare, cu ştergar. Nu avem de ce să ne temem", a declarat Firea.



Primăria Generală a Municipiului Bucureşti nu a mai fost evaluată de 10 ani, nimeni nu a călcat acolo să vadă cum au fost cheltuiţi banii la bugetul Capitalei, ceea ce este bizar, a declarat, luni seara, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.



"Sunt 4.500 de angajaţi în cele 18 companii ale primăriei, mulţi dintre ei au fost detaşaţi. Sunt multe probleme acolo. Am cerut o situaţie: când a fost o inspecţie economică-financiară la Primăria Generală a Bucureştiului? Pentru că mi se pare ciudat să ai bani în buget pentru subvenţie, dar apoi să te împrumuţi pe 20 de ani să plăteşti subvenţia la energie, de exemplu. Aş vrea să văd cine a evaluat execuţia bugetară", a spus ministrul, la Digi 24. AGERPRES