Firea îi cere preşedintelui ţării să îi oprească pe premier şi ministrul Energiei în a-i mai speria pe bucureşteni

Foto: Lucian Alecu

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a făcut un apel, joi, la preşedintele Klaus Iohannis să îi oprească pe premier şi ministrul Energiei "în a-i mai speria" pe bucureşteni cu falimentul RADET, susţinând că, dacă instanţa va declara acest faliment, solicitat de ELCEN, energia termică nu va fi sistată.



"Garantez 100% tuturor bucureştenilor că nu se va sista livrarea apei calde şi a căldurii dacă luni Curtea de Apel, cei doi judecători vor da o decizie şi anume care să accepte practic falimentul propus de ELCEN pentru RADET", a declarat Firea, la Parlament.



Ea a spus că declaraţia ministrului Energiei "este scandaloasă şi dublată de acelaşi tip de declaraţii din partea premierului".



"Aceasta arată, în primul rând, necunoaşterea domeniului şi cinismul cu care îi tratează pe bucureşteni. (...) Eu fac, în primul rând, apel la preşedintele ţării, în calitate de preşedinte CSAT, căruia i-am trimis, în trei ani, ca primar general, mai multe adrese, memorii, în care i-am explicat care este situaţia RADET, cum am preluat o regie în stare de faliment de fapt, doar că nu era declarat, problemele financiare ale regiei, datorii acumulate cu mult înainte de a deveni eu primar general, toate eforturile pe care le-am făcut. (...) Am transmis preşedintelui ţării aceste informaţii pentru că este o problemă de siguranţă naţională. Fac apel la domnia sa să îl oprească pe noul premier, să îl oprească pe noul ministru al Energiei în a-i mai speria pe români, pe românii care trăiesc în Bucureşti, şi în a mai transmite public informaţii false, denaturate", a afirmat primarul Capitalei.



Gabriela Firea susţine că bucureştenii cunosc situaţia RADET şi faptul că această regie a fost condusă de "oameni din PNL".



"Noul premier am înţeles că a declarat în faţa unor colegi de partid că vrea să îl crească în sondaje, în Bucureşti, pe domnul Iohannis. Eu cred că îl scade în sondaje, pentru că bucureştenii ştiu foarte bine cine a condus RADET 15 - 20 de ani şi anume oameni de la PNL. Şi actualul administrator judiciar de la ELCEN este membru PNL. (...) În managementul de la RADET întotdeauna au fost membri sau simpatizanţi PNL. Doreşte să îi facă un bine, dar îi va face un şi mai mare rău", a adăugat Gabriela Firea.



Primarul general al Capitalei a explicat că "ELCEN este singurul creditor care a cerut falimentul RADET, şi nu Engie, ANAF, ci tocmai ELCEN, care trebuie să fie partenerul primăriei în a livra (...) agent termic".



"ELCEN ne cere falimentul pentru acel 'comision de succes'. Chiar dacă se va ajunge la această situaţie, noi nu vom fi în situaţia descrisă de domnul premier sau de domnul ministru al Energiei de a nu putea să livrăm agent termic către populaţie. Au mai fost astfel de situaţii cu RADET în faliment şi s-a achiziţionat pe notă de comandă agent termic. (...) Dacă ministrul Energiei şi noul premier folosesc această problemă de securitate naţională într-o cheie politică şi electorală şi ne tot ameninţă că ne sistează livrarea, noi putem să cumpărăm de la operatorii mondiali care desfac această marfă pe piaţă, dar ei vor rămâne cu marfa şi vor aduce prejudicii echilibrării sistemului energetic naţional. (...) Asta este cheia: noi putem să cumpărăm ceea ce produce ELCEN de pe bursă, ei nu au ce să facă cu marfa pe care o produc şi ca atare vor intra în colaps. (...) Situaţia economică financiară a RADET sau ELCEN nu are nicio legătură cu legea care prevede continuitatea lucrării agentului termic", a susţinut Firea.



Referindu-se la întreruperile în livrarea energiei termice către bucureşteni, primarul general a declarat că acestea au fost de câteva ore în cazul avariilor sau de ordinul zilelor în cazul montării de conducte noi.



"Vestea bună este că până temperaturile vor fi într-adevăr scăzute cele mai mari lucrări, cele de care depind foarte multe cartiere, vor fi fost deja finalizate", a adăugat Firea.



Miercuri, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a afirmat că RADET ar putea intra luni în faliment, iar Primăria Capitalei trebuie să fie pregătită pentru această situaţie.



"Mâine vom avea o întâlnire pe această temă şi eu aş vrea ca Primăria să fie foarte conştientă că s-ar putea ca luni să fie declarat falimentul RADET. ELCEN este pregătită să livreze energie termică, însă trebuie ca Primăria să fie pregătită, să găsim soluţia cine să cumpere acel agent termic, Primăria direct... Primăria să se asigure că toată subvenţia către ELCEN este plătită. (...) Sper să nu se ajungă la falimentul RADET, însă Primăria trebuie să fie pregătită şi pentru această eventualitate", a susţinut el. AGERPRES