Firea: În mandatul meu, pierderile financiare ale RADET au scăzut cu 81% şi au fost reabilitaţi 180 km conductă

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, că pierderile RADET au scăzut cu 81% în timpul mandatului său, contrazicând declaraţiile prim-ministrului Ludovic Orban conform cărora falimentul regiei ar fi fost generat de cei care au condus municipalitatea în ultimii 12 ani.

"PNL uită să spună că ani de zile s-a aflat la cârma RADET, iar acum preferă calea uşoară de a arăta cu degetul spre oricine altcineva decât propria incompetenţă. Am venit în faţa bucureştenilor cu date concrete, cifre şi ani şi revin cu informaţiile ori de câte ori este nevoie, ca să nu uităm de unde s-a plecat: din punct de vedere financiar, pierderile RADET au scăzut cu 81% în mandatul meu de primar general; am luat toate măsurile manageriale astfel încât, dacă în anul 2015 se înregistra o pierdere de aproximativ 430 de milioane de lei, în anul 2017 valoarea acestora a fost de 160 de milioane de lei, iar în 2018 pierderile s-au situat la nivelul cifrei de 79 de milioane de lei. Este o scădere evidentă, pe care nu o poate contesta nimeni", a precizat edilul general, conform unui comunicat PMB.

Potrivit sursei citate, în perioada 2009 - 2016, atribuţiile şi coordonarea tuturor activităţilor ce ţin de RADET au fost delegate viceprimarilor PNL: Mircea Raicu - 2009; Marcel Nicolaescu - 2013; Mircea Raicu - 2016.

PMB adaugă că situaţia în ceea ce priveşte funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al regiei a fost următoarea: între 2009 - 2013 Cătălin Deaconescu, consilier general PNL; 2013 - 2015 Costin Berevoianu, "susţinut de PNL"; 2015 - 2016 Gabriel Dumitraşcu, alături de membri CA, Antonel Tănase, Alin Chiţu, Andreea Miu, Marian Agiu, "toţi aceştia fiind membri PNL".

Primăria mai susţine că PNL "se regăseşte şi în funcţiile de director general al RADET":

- 2013 Ilie Alexandru - susţinut de viceprimarul PNL Marcel Nicolaescu;

- 2013 - 2014 Marian Agiu - PNL Sector 6;

- 2015 Gabriel Ion Tănase - secretar general al Biroului politic PNL Bucureşti;

- 2015 - 2016 Valentin Viţălariu - PNL Sector 6.

"Nici la nivel de director de resurse umane şi achiziţii, RADET nu a fost ferit de persoanele susţinute de PNL, respectiv Doina Buzi PNL Sector 2 şi Anca Dumitru", se mai arată în comunicat.

În ceea ce priveşte datoriile acumulate de RADET faţă de ELCEN şi penalităţile aferente, PMB menţionează că Gabriela Firea "a prezentat, în repetate rânduri, faptul că sursa" acestora o reprezintă "modul dezavantajos de facturare" pentru regia bucureşteană.

"O altă observaţie este că jumătate din datoria pe care RADET o înregistrează faţă de ELCEN (de ex.: 200 de milioane, la începutul lunii octombrie), o reprezintă facturi la zi, care va fi plătită în termenul de scadenţă. Concret, există un decalaj de 10 zile între data facturării ELCEN către RADET şi data facturării RADET către populaţie, generat de faptul că regia trebuie să citească peste 36.000 de contoare. Aşadar, RADET a fost ani la rând în situaţia de a nu putea colecta de la clienţi sumele necesare pentru plata la timp a facturilor, din acest decalaj rezultând o acumulare istorică de penalităţi, care nu ţine de buna funcţionare a regiei, ci de contractul dezavantajos încheiat între RADET şi ELCEN, cât şi de situaţia reală din punct de vedere tehnic. Practic, ELCEN profită de poziţia dominantă şi nu este dispus să fluidizeze circuitul economic, astfel încât RADET să nu mai înregistreze datorii şi pe cale de consecinţă, să nu mai plătească penalităţi create artificial", a explicat municipalitatea.

Potrivit PMB, pe parcursul acestui an, au existat mai multe runde de negocieri în vederea normalizării întregului circuit financiar, dar ELCEN nu a fost de acord.