Firea: Incineratorul de nămol de la Glina nu degajă niciun miros neplăcut

Lucian Alecu

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, luni, după ce a verificat stadiul lucrărilor la noua linie a staţiei de epurare de la Glina, că aceasta va rezolva o problemă de mediu, iar incineratorul de nămol nu degajă niciun miros neplăcut.



Întrebată de jurnalişti dacă proiectul are vreo legătură cu nemulţumirile exprimate de bucureşteni legate de calitatea aerului, Firea a răspuns: "Sub nicio formă, acest proiect, staţia de epurare Glina, care înseamnă atât o nouă linie de epurare, cât şi modernizarea celei vechi, existente, precum şi incineratorul de nămol nu degajă sub nicio formă niciun miros neplăcut".



Ea a menţionat că sunt reclamaţii la Primăria Capitalei că în anumite zile şi ore se degajă de ani de zile un miros mai neplăcut în zonă.



"Au fost făcute verificări, (...) de când nu mai funcţionează depozitul de deşeuri Glina sesizările au fost într-un număr cât mai mic", a spus şefa Gărzii de Mediu, Gabriela Dorojan.



Ea a subliniat că proiectul de la Glina nu va produce disconfort, dimpotrivă, va rezolva o problemă de mediu. "Nămolul, dacă nu e tratat corespunzător, poate crea disconfort olfactiv, însă în momentul în care am aplicat această metodă de tratare corectă, aprobată de Comisia Europeană, întreg disconfortul asupra populaţiei şi mediului înconjurător va fi eliminat. (...) Ştim cu toţii că până mai ieri capacitatea de epurare era la un echivalent de aproape de 900.000 de locuitori, în prezent capacitatea de epurare a staţiei de la Glina s-a extins la un echivalent al populaţiei de 2,4 milioane de locuitori", a adăugat Dorojan.



Potrivit Gabrielei Firea, incineratorul de nămol şi noua linie a staţiei de epurare a apelor uzate de la Glina vor fi gata în 2021.



"Aşa e contractul semnat în acest moment şi sperăm să nu existe niciun fel de întârziere. Nu avem motive. Noi ţinem legătura permanent atât cu Ministerul Fondurilor Europene, cât şi cu Ambasada Franţei, Ambasada Spaniei, cu constructorul, care e această asociere FCC - Suez, o asociere importantă care a construit investiţii complexe în Europa şi în întreaga lume şi nu avem motive să ne îndoim de ei", a spus Firea.



Ea a afirmat că stadiul prezent al lucrărilor - 22% - e unul normal, având în vedere că ordinul de începere al acestora a fost semnat abia în septembrie 2017.



Firea a amintit că a găsit acest proiect blocat în urmă cu 3 ani, când a devenit primar general. "Erau mai multe contestaţii, un proces în instanţă, care a durat mai bine de 4 ani, au fost presiuni foarte mari din toate zonele, dar împreună cu echipa de la PMB am respectat legislaţia în domeniu, dar am avut şi curajul să spunem că trebuie să începem această investiţie", a declarat edilul.



Ambasadorul Franţei în România, Michele Ramis, a spus că proiectul de la Glina i se pare un model şi că răspunde unei priorităţi europene - prezervarea mediului, maximizarea resurselor. AGERPRES