Firea: Ne vom prezenta într-o delegaţie la Ministerul Mediului pe 20 ianuarie

Lucian Alecu

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat că Municipalitatea se va prezenta într-o delegaţie la vârf la Ministerul Mediului pe 20 ianuarie, la invitaţia ministrului Costel Alexe.



"Primăria Capitalei nu a absentat de la nicio întâlnire sau grup de lucru convocate de către vreun minister, inclusiv Ministerul Mediului, întotdeauna a avut reprezentanţi la cel mai înalt nivel (...) Categoric ne vom prezenta atât la întâlnirea de pe 15, că am primit astăzi o invitaţie pe problematica gropilor de gunoi, şi la cea de pe data de 20, unde au fost invitaţi reprezentanţii autorităţilor publice locale din Bucureşti, Iaşi şi Braşov. Categoric ne prezentăm (...), sigur că ne vom prezenta într-o delegaţie la vârf", a spus Firea într-o declaraţie de presă.



Ea a menţionat că alţi miniştri ai Mediului au venit la PMB de-a lungul timpului, după ce Costel Alexe nu a dat curs, vineri, invitaţiei Gabrielei Firea.



"Dacă-i veţi întreba pe funcţionarii de la Ministerul Mediului, vă vor spune unii dintre ei că-i plictiseam de cât de multe ori am fost şi eu ca persoană, primar general şi domnul viceprimar şi domnul administrator şi toţi colegii mei directori. Noi am provocat multe întâlniri, nu am aşteptat doar să fim invitaţi. De asemenea, nu le-au căzut galoanele miniştrilor Mediului care au venit la Primăria Capitalei (...). Au fost în această încăpere şi prim-miniştri, şi miniştri şi au vrut să arate cetăţenilor că se implică real", a mai spus Firea.



În legătură cu faptul că sora sa va pleca de la Garda de Mediu, ea a precizat că "trebuie să lase loc agramaţilor".



"Bineînţeles că sora mea, neavând 3 la BAC (...), nefiind sponsor PNL, nefiind agramată, având două facultăţi realizate cu adevărat, nu copii după diplome, şi un doctorat în protecţia mediului nu mai are cum să lucreze în domeniu, că trebuie să lase loc unora cu 3, unora care s-au ocupat de cadastru, sponsorilor PNL şi agramaţilor. Ea a avut oferte şi propuneri de a fi mult mai mult decât şeful de cabinet al comisarului Gărzii de Mediu, pentru CV-ul profesional, dar având în vedere că eu sunt primar general şi sunt implicată în activitatea politică, întotdeauna am sfătuit-o să nu accepte aceste avansuri, tocmai pentru a nu se specula că au fost făcute pe criteriul personal şi nu cel profesional", a declarat Firea. AGERPRES