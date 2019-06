Firea: Ponta nu mai ştie ce să facă să crească în sondaje

Foto: Lucian Alecu

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, l-a criticat, luni, pe liderul Pro România, Victor Ponta, afirmând că acesta spune "lucruri urâte" despre PSD pentru a creşte în sondaje şi face "declaraţii nedemne pentru un fost preşedinte de partid".



"Fostul nostru coleg, domnul Ponta nu mai ştie ce să facă să crească în sondaje, spunând lucruri urâte despre PSD. A scăpat de domnul Dragnea, acum ne-a luat pe noi la rând. Toată ziua este cu doamna Dăncilă în gură, toată ziua este cu mine în declaraţii, toată ziua e cu doamna Olguţa Vasilescu. Am văzut că a dat un citat greşit. În pare rău, este dintr-o poezie pe care trebuia să o citească în copilărie. A spus că la preşedinţia PSD şi pentru candidatura pentru Palatul Cotroceni se bat trei doamne, doamna Dăncilă, doamna Firea şi doamna Vasilescu, niciuna nu are şanse. Şi într-un final, plin de zeflemea a spus: "Trei, Doamne, şi toţi trei'". Eu ştiam că acea poezie este despre un bărbat care şi-a pierdut copiii pe front. Dacă domnul Ponta nu ştie că referirea la 'Doamne' nu este la nişte cucoane în politică, ci la Dumnezeu,(...) e cam grav. O să îi trimit poezia", a spus Firea.



Ea a adăugat că Ponta face declaraţii "nedemne pentru un fost preşedinte de partid".



"A terminat răfuiala cu domnul Dragnea, a început răfuiala cu doamna Dăncilă, cu doamna Vasilescu şi cu mine. (...) Nu mă aştept să mă laude domnul Ponta, dar toată ziua este cu mine în gură. Nu are alte inspiraţii? Sunt muza lui politică?", a adăugat Firea. AGERPRES