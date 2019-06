Firea: Premierul ne-a spus că nu a fost lăsată să se implice în realizarea bugetului

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat luni că Liviu Dragnea, fostul preşedinte al PSD, este cel care a fost condus 'de facto' Guvernul şi este vinovat de situaţia financiară de la Primărie, menţionând că premierul Viorica Dăncilă a spus într-o şedinţă că nu a fost lăsată să se implice şi că altcineva a făcut bugetul.



"Este adevărat că suntem într-o situaţie dificilă din punct de vedere financiar, dar toate oraşele şi municipiile sunt în această situaţie. Nu mor caii când vor câinii, sunt convinsă că vom depăşi această situaţie de austeritate. În primul rând, din deficitul de un miliard de lei pe care îl avem la Primăria Capitalei, jumătate din sumă am contractat-o printr-un împrumut la Trezorerie şi sperăm ca miercuri să ne fie aprobat acest împrumut pentru a plăti o factură la gaze. Cealaltă jumătate de 500 milioane de euro vom găsi soluţii şi în interiorul Primăriei şi cu ajutorul Ministerului de Finanţe pentru a acoperi această sumă care nu ne-a fost repartizată, deşi este prevăzută în bugetul de stat de la Ministerul de Finanţe. Noi nu cerem favoruri, nu cerem ceva în plus. După ce bugetul acordat Primăriei Capitalei a fost mic, nici acela nu a venit. Minusul de 500 de milioane din decembrie, plus alte 500 milioane provenite din minusuri pentru fiecare lună începând din ianuarie, vă daţi seama că s-a adunat un deficit. Ne vom echilibra", a afirmat Firea la sediul PSD.



Întrebată dacă Guvernul este de vină pentru această situaţie, Firea a răspuns: "Cel care a fost condus de facto, fostul preşedinte al partidului, este vinovat nu doar de situaţia de la Primăria Capitalei, dar şi pentru situaţia de la sectoare, pentru că lor le-a dat mulţi bani, dar numai pe hârtie. Le-am spus şi colegilor că dacă nu mă lăsau singură în faţa fostului preşedinte PSD să ne calce în picioare, probabil că poate situaţia se îmbunătăţea".



Ea a spus că premierul Dăncilă le-a spus social-democraţilor în şedinţă că nu a fost lăsată să facă bugetul.



"Doamna premier ne-a spus în şedinţă (...) că nu a fost lăsată să se implice în realizarea bugetului de stat pentru că lucrurile ar fi altfel. Ne spus că nu a fost lăsată şi că altcineva a făcut bugetul politic. Acum a promis că se va implica, astfel încât ce e prevăzut în buget să vină sistematic şi regulat", a adăugat Firea. AGERPRES