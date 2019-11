Firea: Proiectul "O şansă la viaţă" pentru cuplurile infertile va continua

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, joi, că proiectul "O şansă la viaţă" pentru cuplurile infertile va continua, suma necesară susţinerii programului urmând a fi inclusă în bugetul municipalităţii.



"Programul nu se va încheia. Şi anul acesta au aplicat 1.000 de cupluri şi aproape 700 au primit voucherul în valoare de aproximativ 3.000 de euro. O sumă care nu e nici mare, nici mică, dar cam atât costă procedura. (...) În bugetul pe care îl lucrăm vom prinde sumele necesare pentru alte cupluri. În medie, un program dedicat pentru o mie de cupluri este de 3 milioane de euro. Al doilea program, aflat în derulare, este tot de 3 milioane de euro", a afirmat Firea, la Senat, în cadrul dezbaterii "Fertilizarea in vitro în România, între aşteptări şi realităţi".



Ea a explicat că a participat la dezbatere atât în calitate de mamă, cât şi de primar general.



"Sunt mamă a trei băieţi, doi dintre ei obţinuţi prin sarcini naturale, iar cel din mijloc prin fertilizare in vitro. Fiind o persoană cunoscută, mă oprea lumea pe stradă (...) şi aflam că multe femei nu îşi permiteau procedura, pentru că este destul de costisitoare. Când am ajuns într-o poziţie în care puteam propune un astfel de proiect, m-am sfătuit cu medici pentru ca proiectul să fie viabil, foarte uşor de accesat şi să vină în completarea programului naţional. Într-un an şi trei luni, în urma proiectului "O şansă la viaţă", s-au născut 207 de copii şi avem 142 de sarcini în evoluţie. Sunt tot atâtea 'minuni' obţinute într-un timp atât de scurt. Să faci fericiţi atât de mulţi oameni care nu îţi permiteau procedurile...", a adăugat Gabriela Firea.



Ea şi-a exprimat speranţa ca proiectul "O şansă la viaţă" derulat de PMB să fie un exemplu de bune practici pentru primării din ţară.



Evenimentul de joi, organizat de Primăria Capitalei, prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, şi Asociaţia SOS Infertilitatea, cu sprijinul Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucureşti, este parte a acţiunilor menite să marcheze Săptămâna Naţională de Conştientizare a Fenomenului Medical şi Social al Infertilităţii, care se desfăşoară în perioada 4 - 10 noiembrie. AGERPRES