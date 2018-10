Firea respinge varianta unor plăţi compensatorii pentru angajaţii administraţiilor care ar urma să fie desfiinţate

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat joi, în debutul şedinţei Consiliului General al Capitalei, că respinge varianta acordării unor plăţi compensatorii pentru angajaţii celor patru administraţii care ar urma să fie desfiinţate, adăugând că persoanele care îşi pierd locul de muncă se pot angaja la companiile municipale.



Precizările au fost făcute în contextul în care pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei a fost introdus un proiect de hotărâre care vizează desfiinţarea Administraţiei Străzilor, a Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement, a Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane şi a Administraţiei Fondului Imobiliar.



"Au fost oameni care au înţeles că nu avem motive legale pentru a acorda fiecărui angajat 20.000 de euro plăţi compensatorii, pentru că noi nu facem disponibilizări colective. Noi angajăm în aceeaşi clipă pe contracte cu perioada nelimitată şi în condiţii financiare mai bune. De ce să plătim salarii compensatorii şi pe urmă, a doua zi, să se angajeze la companie? Nu este normal să masacrăm bugetul Capitalei plătind la 2.000-3.000 de angajaţi, nemeritat, salarii compensatorii. Pentru că asta este miza", a spus ea.



Primarul general a reaminitit că de la preluarea mandatului său a anunţat că îşi doreşte schimbarea modelului administrativ, prin transformarea regiilor şi administraţiilor în companii municipale.



"Cei mai mulţi angajaţi ai regiilor şi administraţiilor au înţeles că e vorba de un proiect important, benefic pentru bucureşteni, deoarece companiile sunt verificate - şi daţi-mi voie să fac o paranteză - chiar şi de două ori pe săptămână în acest moment. Oare de ce, mă întreb şi eu retoric? De Ministerul de Finanţe, de Curtea de Conturi, de ANAF. Rapoartele sunt votate în faţa Consiliului General. Consiliul General are membri în AGA. Să nu îşi facă nimeni grijă că se întâmplă ceva necurat - cum, din păcate, s-a întâmplat de multe ori, fără ca cineva să plătească - în cazul regiilor şi al administraţiilor. Am dat exemple nenumărate şi am comunicat şi public cum la Administraţia Străzilor o celebră companie, în contract cu Administraţia Străzilor, cumpăra componente pentru semafoare cu preţ de 1.000 de ori mai mare. La parcări, programul era ţinut intenţionat între orele 8,00 - 16,00, chipurile să se încaseze ceva şi pentru municipiu, iar după ora 16,00 se încasa în buzunar privat", a declarat Firea.



Primarul general a mai precizat că în cazul diverselor abateri comise de către aceste administraţii, singura ei opţiune era să trimită Corpul de Control pentru a constata ilegalităţile.



"Pe mine nu o să mă vedeţi că umblu cu denunţuri pe la instituţii, eu sunt primar general, nu sunt plângăcios şi denunţător de serviciu. Instituţiile să îşi facă datoria faţă de toată lumea. Majoritatea angajaţilor au înţeles şi s-au transferat deja pe companii, ca şi activitate, şi beneficiază de condiţii bune, favorabile de muncă şi de tot respectul. Toate activităţile şi toate proiectele sunt la preţul corect, şi nu umflat de firmele căpuşă abonate la banul public ani de zile, fără contracte licitate, ci pe baza unui contract de zece ani în spate, făceau un act adiţional în fiecare an. De obicei, firmele căpuşă îşi trimiteau rudele directori sau directori adjuncţi sau alte funcţii importante în ALPAB, în Administraţia Străzilor, pe la AFI, după care vin ei şi ne dau acum lecţii de moralitate. Nu mai au cum să ne dea lecţii de moralitate, după peste 20 de ani de sistem care s-a dovedit a fi păgubos", a mai spus ea.



Firea a dat de înţeles că ar exista consilieri generali care îşi condiţionează votul pentru anumite proiecte de hotărâre şi a subliniat că "nu mai" cedează în astfel de cazuri.



"Nu se face dreptate cu şantaj şi nu se face administraţie cu presiuni. (...) Mize mici politice, meschine şi jocuri de culise financiare şi şantaj: 'daţi-mi aia sau dacă nu, eu nu mai votez'. Eu nu mai cedez din ziua de azi. Azi se va face lumină: cine votează pentru bucureşteni sau pentru că aşa consideră politic sau cine - ştiu deja - că a practicat la adresa mea un şantaj politic sau financiar, şi eu nu cedez. Ei se ştiu care", a mai declarat ea. AGERPRES