Firea spune că Primăria nu are bani să-i dea lui Constanda

Foto: Lucian Alecu

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, referitor la cei 115 milioane de euro pe care Bucureştiul trebuie să-i dea omului de afaceri Costică Constanda, ca urmare a unei decizii judecătoreşti, că Primăria nu are aceşti bani şi că nu se pune problema achitării lor într-o tranşă.



"Ne afectează, în primul rând gândiţi-vă că suma de 115 milioane de euro, calculată la execuţia bugetară pe anul trecut, înseamnă aproape 20% din bugetul Municipiului Bucureşti pe un an. Este o cheltuială foarte împovărătoare (...) Nu se pune problema unei achitări dintr-o tranşă, asta este exclus, nici nu avem aceşti bani (...). După ce ne vom convinge că suntem în situaţia în care să putem primi cei 28.500 mp din Satul Francez fără niciun fel de sarcini, ceea ce a primit ca şi decizie ieri domnul Costică Constanda, la rândul său, din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, atunci vom vedea care va fi soarta acestor plăţi şi eşalonărilor, sub nicio formă o plată într-o tranşă sau două, trei tranşe", a spus Firea într-o declaraţie de presă.



Ea a menţionat că Înalta Curte a dat marţi o hotărâre irevocabilă, în urma căreia Municipiul Bucureşti ar urma să-i plătească lui Constanda 115 milioane euro, dintre care 69 milioane euro costul terenului, restul reprezentând dobânzi şi sume accesorii.



Ana Diculescu-Şova, avocat al Municipiului Bucureşti, a menţionat că hotărârea Înaltei Curţi dispune repunerea în situaţia anterioară. "Domnul Constanda trebuie să dea Satul Francez, dar curat, cum i s-a dat în 2008, şi (...) pentru Parcul Bordei, pentru că nu i se mai poate da aşa cum e el teren, i se dă un echivalent", a adăugat avocata.

