Firea doreşte un audit internaţional la staţiile de măsurare a poluării deţinute de Agenţia de Mediu

Foto: Lucian Alecu

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susţine că ar trebui realizat un audit internaţional la staţiile de măsurare a poluării care sunt deţinute de Agenţia de Mediu, pentru a se stabili dacă informaţiile furnizate de acestea sunt corecte şi să se poată lua măsuri în consecinţă.



"Sunt deschisă, transparentă, nu am nimic de ascuns. Chiar solicit un audit al staţiilor de măsurare a poluării care sunt deţinute de către Agenţia de Mediu, (...) pentru că aceste informaţii, date şi măsurători sunt contestate de o parte a societăţii civile şi cred că ar trebui să avem un auditor internaţional care să ne spună dacă informaţiile furnizate de aceste laboratoare sunt corecte şi cum trebuie să procedăm, astfel încât să avem informaţii reale, iar măsurile să fie, de asemenea, adecvate", a explicat Firea, într-un clip video postat pe Facebook.



Ea a menţionat că Institutul Naţional de Sănătate Publică a făcut o serie de recomandări pentru autorităţile locale şi centrale, ca urmare a studiului pe care l-a realizat privind evaluarea expunerii populaţiei la poluarea aerului cu particule în suspensie şi impactul asupra sănătăţii în Bucureşti.



Firea a precizat că a primit acest raport, care analizează perioada 2010 - 2017, în ianuarie 2018. "Am primit acest document, l-am citit, l-am studiat, noi aveam deja măsuri implementate din vara lui 2016, iar Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA) realizat de Primăria Capitalei este din 2018, prin urmare, acest document ştiinţific ne-a sprijinit, dar nu ne-a luat prin surprindere, pentru că noi deja aveam atât un PICA, (...) cât şi măsuri deja implementate din plan", a adăugat primarul general.



Potrivit edilului, INSP a transmis că se poate lua în discuţie şi aplicarea unor taxe majorate pentru cei care tranzitează oraşul cu autoturisme sau autobuze, dar numai cu amenajarea unor parcări adecvate la toate intrările în Bucureşti, în special la gurile de metrou.



"Atât Metrorex, cât şi Primăria Capitalei au depus eforturi pentru a construi parcări. Avem parcarea de la Străuleşti de foarte multe ori goală, probabil că ar trebui luată în discuţie gratuitatea parcării în aceste tipuri de parcare park and ride şi, de asemenea, parcările care sunt acum construite", a explicat Gabriela Firea.



Ea a completat că INSP recomandă identificarea surselor de poluare, în special în punctele în care s-au înregistrat în mod repetat depăşiri ale nivelelor de pulberi în suspensie, iar municipalitatea a încercat "pe cât posibil" să realizeze acest obiectiv.



"Atât în PICA, cât şi în toate acţiunile, am încercat pe cât posibil - şi sunt rezultate palpabile în ultimii 2 -3 ani - să eliminăm poluarea din aceste zone. Vă dau doar un singur exemplu, cele 400 de autobuze Euro 6 care au fost achiziţionate după primii doi ani de guvernare locală. (...) Aceste autobuze prietenoase cu mediul au fost repartizate în special pe traseele din zonele menţionate. Sunt convinsă că în perioada următoare proiectul Oxigen pentru Bucureşti, vinieta Oxigen, prin care sunt restricţii de a pătrunde în zona centrală, cea mai afectată de poluare a autoturismelor intens poluante (...) vom avea, de asemenea, efecte palpabile", a afirmat Firea.



Conform acesteia, printre recomandările INSP se numără şi îmbunătăţirea infrastructurii de transport în comun şi încurajarea populaţiei să o folosească, prin aplicarea unor programe de fidelizare, crearea unor culoare special amenajate şi dedicate, pe distanţe cât mai mari.



"De asemenea, e o recomandare cuprinsă în PICA, în special acele garduri de protecţie pentru linia de tramvai care au crescut fluenţa tuturor tramvaielor. (...) În această primăvară vor începe să vină la Bucureşti şi vor fi repartizate, în special pe zona poluantă şi poluată, 130 de autobuze hibrid Mercedes", a informat primarul general.



Potrivit Gabrielei Firea, INSP mai recomandă crearea unei infrastructuri pentru biciclete moderne, iar PMB a depus un proiect, care a fost aprobat la Fondul de Mediu, pentru atragerea unei sume de 10 milioane de euro pentru construirea a patru trasee principale de biciclete. "Suntem în proceduri avansate, prima pistă e realizată 90%", a adăugat ea.

