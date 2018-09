Firea: Trei minciuni s-au spus despre faptul că nu se poate transfera Centura ocolitoare la PMB

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat joi, în debutul şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti, că s-au invocat până în prezent "trei minciuni" pentru a motiva refuzul de a transfera Centura Capitalei de la CNAIR în administrarea Municipiului Bucureşti.



"Trei minciuni s-au spus despre faptul că nu se poate transfera Centura ocolitoare a Capitalei de la Guvern la Primăria Capitalei. (...)Realitatea este una singură: numărul de kilometri foarte mic care a fost deja realizat şi extinderea care este deja acum pusă în funcţiune, iar restul sunt doar poveşti, sunt doar scuze, doar lucruri pe care nu le pot explica, pentru că, dacă aş fi putut, poate că aş veni cu aceste explicaţii şi în faţa dumneavoastră", a precizat edilul general.



În acest sens, primarul general a declarat că, deşi Centura Capitalei este o prioritate în "declaraţiile publice", în teren "lucrurile sunt mai mult decât neplăcute". Astfel, edilul general a declarat că în 27 de ani Guvernul, prin CNAIR, a finalizat doar 37% din acest obiectiv de investiţii, mai exact 28 de kilometri dintr-un total de 74 de kilometri.



Primarul general a reamintit că a solicitat de la începutul mandatului său transferul Centurii ocolitoare către Primăria Capitalei. Firea a adăugat că răspunsul a fost negativ, fiind invocat riscul pierderii fondurilor europene. Edilul a subliniat însă că, potrivit precizărilor făcute de către reprezentanţii de la Bruxelles, fondurile europene nu se acordă pentru o instituţie anume, ci pentru un obiectiv de investiţii.



"Până în acest moment, Guvernul, prin CNAIR, nu a făcut nicio cerere de atragere de fonduri europene pentru Centura ocolitoare a Municipiului Bucureşti. Ni se spunea că dacă se transferă la Primărie se pierd nişte fonduri. Care fonduri? Nici măcar în ziua de azi nu avem o cerere depusă pentru atragerea de fonduri europene şi ea nici nu poate fi depusă prea curând, pentru că Centura nu are cadastru, nu este în totalitate întabulată, fapt care ni s-a spus abia acum câteva zile. Am aflat, tot cercetând, care sunt piedicile. Ne-am oferit, având în vedere angrenajul birocratic dificil, să ajutăm, cu grupul de lucru de la Primăria Capitalei - şi prin faptul că avem un acord de parteneriat cu CNAIR - să ajutăm la realizarea cadastrului Centurii ocolitoare a Capitalei, de asemenea, pentru a avea întabulări", a spus Firea.



Ea a adăugat că al doilea motiv "inventat" a fost acela că nu pot fi transferate contractele în derulare sau unele în licitaţie.



"Am venit cu explicaţie şi formulă juridică 100% consolidată şi pentru această motivaţie, pentru această - să nu îi spunem minciună, pentru că nu sună elegant - dezinformare. Formula a fost comunicată Ministerului Transporturilor, şi anume: divizarea asimetrică", a spus primarul.



Firea a adăugat că "ultima dezinformare şi cea mai gravă" constă în faptul că nu ar exista posibilitatea juridică ca Municipiul Bucureşti să administreze o suprafaţă care se află pe raza unei alte unităţi administrativ teritoriale.



"Cum ar veni, Centura ocolitoare a Bucureştiului, fiind în mare parte pe teritoriul unor localităţi din Ilfov, nu are cum să fie administrată de către Primăria Capitalei. Voi trimite o copie la CNAIR şi la Guvernul României a legii nr 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, care spune negru pe alb ceea ce credeam că se cunoaşte, că orice primărie poate să deţină şi în proprietate şi în administrare bunuri, terenuri, alte obiective şi nu există nicio interdicţie, nici legală şi nici de altă natură. Chiar noi în acest moment deţinem ori în proprietate ori în administrare mai multe obiective: Staţia de epurare Glina este în judeţul Ilfov, dar este proprietate a Municipiului Bucureşti;, avem Palatele Brâncoveneşti (...), avem un adăpost de câini comunitari în Mihăileşti, judeţul Giurgiu", a declarat Firea.



Ea a mai subliniat că finalizarea Centurii, obiectiv care ocupă primul loc în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, ar duce la fluidizarea traficului în Bucureşti. AGERPRES