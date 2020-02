Fiul Sorinei Pintea, declarație șocantă: M-am întâlnit cu denunțătorul mamei

Facebook Ionut

Ionuț Pintea, fiul Sorinei Pintea, fost ministru al Sănătății, a explicat într-o înregistrare video că s-a întâlnit cu denunțătorul din dosarul mamei sale, iar acesta i-a explicat că a avut o înțelegere cu senatorul Liviu Marian Pop.

"Este dimineața zilei sâmbătă, 29 februarie. Am fost sunat de către senatorul Liviu Pop să mă întâlnesc cu cineva. Drept dovadă este apelul de pe Whats App. Indiferent ce este, există dovadă că m-am întâlnit cu el. Am dovada pe filmare, ora, data. Dacă e ceva, nu știu nimic. Atât, m-a sunat," a a spus fiul Sorinei Pintea înainte de întâlnire cu martorul-denunțător.

Ulterior acesta a revenit cu un nou mesaj filmat, după întâlnirea cu martorul.

"Am fost sunat la 8:53 de domnul senator Liviu Marian Pop și mi-a zis că trebuie să mă duc să mă întâlnesc obligatoriu cu cineva, că este urgent. M-am întâlnit cu un domn cu părul grizonat care mi-a spus că urmează să se întâlnească cu (...) și apoi vine la mine. Au trecut 15 minute și a venit la mine. Mi-a spus că 'procurorii nu știu despre alte sume de bani'. Eu am întrebat 'care sume de bani?' El mi-a răspuns că 'a mai fost o sumă de 140 000 euro pe care i-am dat lui Liviu Marian Pop care să-i dea lui maica-ta și au mai fost două tranșe de 5000 euro pe care i le-am dat lui Liviu Marian Pop să i le dea mamei tale, dar că nu știu dacă au ajuns la mama ta'. Am întrebat dacă a cerut cineva bani și mi-a răspuns că nu, că a avut înțelegere cu Liviu Pop. L-am întrebat cine e și mi-a răspuns că 'eu sunt denunțătorul'. Atunci m-am speriat și i-am spus că nu mai am ce să vorbesc cu el și am plecat de acolo. Pe urmă m-a sunat Liviu Marian Pop o dată și mi-a trimis mesaj cu semnul întrebării, am și dovadă", a povestit fiul Sorinei Pintea.

Ulterior Ionuț Pintea a venit cu noi precizări, spunând că a uitat să menționeze un aspect foarte important din cauza stresului.

"Am uitat sa vă povestesc încă ceva. Este un update, am uitat să menționez ceva din cauza stresului. Denunțătorul mi-a spus că el a fost prins în parcarea unei bănci din București în momentul în care a luat banii, a fost cablat și nu a putut să atenționeze pe cineva în legătură cu ce se întâmplă. Mi-a povestit că denunțul a fost făcut în baza flagrantului pe care procurorii i l-au făcut în București," a mai povestit acesta.