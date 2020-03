Florin Cîțu: Comisia Europeană începe procedura de deficit excesiv pentru România

Florin Cîțu, ministrul interimar de Finanțe, a spus, într-o înregistrare pe Facebook, că, miercuri, Comisia Europeană a anunțat declanșarea procedurii de deficit excesiv pentru România.

„Transparență și profesionalism. Astăzi (miercuri n.r.), Comisia Europeană a publicat trei documente și a făcut un anunț pe care dumneavoastră deja îl știați, o informație pe care deja o aveați – începe procedura de deficit excesiv pentru România”, a spus, miercuri, Florin Cîțu.

El a mai declarat că a România are un plan de reducere a deficitului care a fost acceptat în totalitate de CE.

„Este foarte să știți această informație de la Ministrul Finanțelor Publice din România. Am negociat cu Comisia Europeană în ultimele trei luni de zile și trebuie să știți că tot ce am negociat a fost acceptat. Trebuie să știți că România are un plan de reducere a deficitului sustenabil și credibil, acceptat în totalitate de Comisia Europeană, ceea ce înseamnă că experții de la Comisia Europeană au încredere în acest guvern”, a precizat Cîțu.



Încă din luna februarie, reprezentanții Comisiei Europene au anunțat că au în vedere declanșarea procedurii.



„Dacă este să vorbim despre procedura privind dezechilibre macroeconomice, avem acum trei ţări cu dezechilibre excesive şi zece ţări cu dezechilibre. Ciprul, Grecia şi Italia au dezechilibre excesive, au avut şi anul trecut. În acelaşi timp, Germania, Spania, Franţa, Croaţia, Irlanda, Olanda, Portugalia, România şi Suedia înregistrează dezechilibre. Singura diferenţă comparativ cu anul trecut este că în Bulgaria au fost acum corectate. Sofia a înregistrat progrese importante în consolidarea guvernanţei sectorului financiar, datoria corporativă a scăzut, s-a diminuat şi ponderea creditelor neperformante", a declarat, pe data de 26 februarie, Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, într-o conferinţă de presă desfăşurată miercuri la Bruxelles.

