Florin Cîţu susține că anticipatele au un efect pozitiv pentru ratingul de țară: Nu umblăm cu minciuni!

Agenţia de rating Moody's spune că alegerile anticipate au un efect pozitiv pentru ratingul de ţară al României, susține ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, într-un mesaj postat pe Facebook.

"Alegerile anticipate, efect pozitiv pentru ratingul de ţară. Din primul moment am comunicat transparent şi permanent cu investitorii, agenţiile de rating, partenerii noştri instituţionali. Tot ce am anunţat este credibil. Nu umblăm cu minciuni. Planul nostru de a reduce deficitul bugetar pe termen mediu şi comunicarea transparentă au început să aibă efecte pentru români. Dobânzile scad în fiecare zi. Un deficit bugetar mai mic înseamnă inflaţie mai mică şi dobânzi mai mici pentru români. Ieri (joi, 13 februarie 2020 - n. r.) încă o veste bună pentru guvernul PNL. Agenţia de rating Moody's spune că alegerile anticipate au un efect pozitiv pentru ratingul de ţară. La fiecare întâlnire cu investitorii am explicat foarte clar de ce România are nevoie de alegeri anticipate şi acum avem rezultatele comunicării permanente şi credibile", scrie ministrul de Finanțe.

Florin Cîțu adaugă că România are susţinerea şi încrederea investitorilor, a agenţiilor de rating şi partenerilor instituţionali din Uniunea Europeană şi SUA.

"Este, cred, primul exemplu în istorie când o ţară trece printr-o situaţie politică dificilă, cu o economie care a fost căpuşată de socialişti aproape un deceniu, dar care are susţinerea şi încrederea investitorilor, a agenţiilor de rating şi a partenerii instituţionali din UE şi SUA. Guvernul PNL a făcut din nou ca România să conteze. Urmează lucruri fantastice pentru români. V-am promis şi aşa vom face", precizează Cîţu.

www.antena3.ro