Florin Cîțu susține că există resursele și instrumentele fiscale necesare pentru a face față provocărilor COVID-19

Lucian Alecu

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, spune, pe Facebook, că Executivul dispune de resursele și instrumentele fiscale necesare pentru a face față provocărilor aduse de infecțiile cu coronavirus, în ceea ce privesc efectele economice ale epidemiei.

„Astăzi (miercuri - n.red.) la ora 16:00 discutăm despre ce măsuri putem lua pentru a atenua efectele economice ale COVID-19. Deja v-am spus că așa cum arată lucrurile măsurile trebuie să fie de natură fiscală. DAR pentru a avea impact maxim este nevoie de coordonarea politicilor fiscale și monetare. Am ținut legătură în permantenta cu domnul Guvernator și deja avem formate echipe de lucru cu experți din MFP și BNR. Pentru prima dată suntem în fața unei astfel de provocări și NU avem niciun fel de probleme pe partea de finanțare. Am fost precaut, am atras finanțare (chiar daca am fost linșat mediatic pentru asta) și avem resursele necesare pentru plata tuturor cheltuielilor din buget. Chiar și în contextul în care a trebuit să facem plăti către Ministerul Sănătății, în plus, de aproximativ 620 milioane lei. Avem resursele și instrumentele fiscale necesare pentru a face față acestei provocări”, a scris, miercuri Cîțu, pe pagina sa de socializare.

Conform unei comunicări a Grupului de Comunicare Strategică, prima reuniune a Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra României, generat de efectele epidemiei Covid-19 – (GLI-ECOROM), va avea loc miercuri, începând cu ora 16.00, la Palatul Victoria.

La această reuniune vor participa Ludovic Orban, prim-ministrul României, coordonatorii Grupului de lucru, Ionel Dancă, șeful Cancelariei prim-ministrului și Cosmin Marinescu, consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, Elena Doina Dascălu, prim-vicepreședintele ASF, Daniel Dăianu, președinte al Consiliului Fiscal, Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Victor Costache, ministrul Sănătății, Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, Cristian Stănică, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică, Simona Moagăr-Poladian, directorul Institutului de Economie Mondială.

De asemenea, la această întâlnire au fost invitați reprezentanți ai structurilor asociative ale mediului de afaceri: Coaliția pentru Dezvoltarea României, Camera de Comerț și Industrie a României, Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și Asociația Română a Băncilor.

(sursa: Mediafax)