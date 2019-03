Florin Piersic dezminte informaţiilor potrivit cărora ar fi fost internat în spital

Florin Piersic dezminte că are probleme de sănătate, cu atât mai mult cu cât ar fi fost la spital. ” Eu mai am de gând să trăiesc bine”, a declarat marele actor, pentru Observator.

În vârstă de 83 de ani, Florin Piersic a ținut să spună că este sănătos, respingând informațiile apărute în presă privind unele probleme medicale.

”Eu vă spun absolut deschis: n-am fost internat și nici operat de urgență. Ci pur și simplu trebuie să înțelegeți că merg și eu ca orice om să fac un pic de mișcare. Am fost întotdeauna un om activ, mi-a plăcut mișcarea, am înotat, am jucat baschet și, ca să continui să fiu în formă bună, mai ales că mă așteaptă niște spectacole, acum, la Teatrul Național din București, eu mă îngrijesc. Adică merg din când în când la un bazin, la o sală, exact ce fac acum. Adică fac o întreținere, acesta-i cuvântul cel mai bun!”, a declarat Florin Piersic, în intervenția telefonică din Observatorul orei 12.00

”N-am operații, n-am nimic, dar mă întrețin! Nu vreau să pedalez pe lucrul acesta prea tare, pentru că am amintiri cu colegi de-ai mei care ar vrea acum să vorbească cu dumneavoastră, dar nu mai sunt. Ori, eu vreau să mai fiu, să joc, să am spectacole, care-s programate și la București, și la Cluj! Eu am vrut să vă mulțumesc tuturor care, totuși, am simțit că vă îngrijorează starea mea de sănătate. Eu mai am de gând să trăiesc bine, și pentru asta fac această mișcare de întreținere! Nu știu dacă sună bine, dar așa am învățat și eu de la alții. Te întreții, pentru că te miști. Iar eu pe voi vă iubesc și vă mulțumesc că gândiți și la mine, că alții văd că primesc premii la Moscova, la Leningrad – Petersburg, numai eu nu iau niciun premiu!”, a mai spus Florin Piersic.

