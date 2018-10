Frans Timmermans: Comisia Europeană nu va ezita să ducă guvernul României în faţa instanţei când se va impune

Comisia Europeană va continua dialogul cu autorităţile române, dar dacă regulile Uniunii Europene sunt încălcate, aceasta nu va ezita să ducă guvernul României în faţa instanţei când se va impune, a declarat prim-vicepreşedintele CE, Frans Timmermans, luni seara, în cadrul unei dezbateri din Comisia pentru libertăţi civile a Parlamentului European privind situaţia din România.



"Am văzut progrese în trecut, uneori chiar progrese spectaculoase, dar acum există riscul real ca lucrurile să regreseze, într-un mod care să afecteze nu doar democraţia din România, ci şi locul pe care România şi l-a construit în ultimii ani ca membră UE. Comisia a cerut în mod repetat autorităţilor române să regândească cursul lor de acţiune şi să construiască un consens amplu privind calea de urmat. Şi vreau să repet acest apel şi îl voi repeta mai târziu în această săptămână în plenară. CE este mereu gata să coopereze şi să sprijine autorităţile române în acest proces", a declarat Timmermans în cadrul dezbaterii, unde a exprimat, printre altele, preocupări privind amendarea legilor justiţiei şi a codurilor penale, precum şi a procedurii de evaluare a procurorului general.



"Sper că acest dialog va continua dar nu pot să ascund faptul că ultimele evoluţii sunt o sursă de preocupare crescândă pentru Comisie, la fel ca şi pentru protestatarii care au demonstrat pe străzile din Bucureşti şi alte oraşe în august. Şi nu am fost cu toţii şocaţi de imaginile cu protestatarii paşnici şi cum au fost trataţi de serviciile de securitate şi de poliţie în Bucureşti? Sper că se va face o investigaţie şi asta nu se va repeta. Folosirea violenţei nu este niciodată soluţia bună în politică, în niciun un caz într-o Uniune Europeană bazată pe statul de drept", a subliniat prim-vicepreşedintele CE.



El a mai spus că "dacă vor fi adoptate fără schimbări, efectele combinate ale amendamentelor la legile justiţiei şi la codurile penale vor afecta capacitatea sistemului de justiţiei, inclusiv a serviciului procuraturii, de a lupta eficient împotriva corupţiei şi a altor infracţiuni".



Potrivit înaltului oficial european, acest lucru este important pentru că în România, de-a lungul anilor, s-au realizat multe în lupta împotriva corupţiei la nivel înalt.



"Asta ar însemna un regres serios faţă de evaluarea pozitivă pe care Comisia a avut-o în raportul MCV din ianuarie 2017. Dar legile nu sunt încă promulgate, aşa că nu este încă prea târziu pentru instituţiile din România să întoarcă situaţia. În orice caz, CE va trebui să evalueze foarte atent textele promulgate în cele din urmă şi să vadă dacă acestea sunt conforme cu legea UE. Vom raporta asupra situaţiei în raportul MCV de luna viitoare. Puteţi vedea ce a menţionat raportul din ianuarie 2017 şi cel din noiembrie 2017. Situaţia s-a deteriorat. Fiţi liniştiţi, toate evoluţiile vor fi evaluate cu meticulozitate şi reflectate în acest raport", a mai spus Timmermans.



"Un pas înapoi ar fi un motiv de dezamăgire pentru prietenii mulţi ai României, dar în primul rând pentru cetăţenii ţării. S-au realizat progrese, dar nu sunt ireversibile. Dimpotrivă, ultimele evoluţii au pus acest progres sub semnul întrebării şi riscă să submineze obiectivul nostru comun de a vedea că situaţia din România este sustenabil pozitivă şi MCV-ul nu mai este necesar. Ar fi o tragedie dacă în ultimul kilometru al maratonului aţi începe să alergaţi în sens contrar. Vom continua dialogul obiectiv cu autorităţile române şi sperăm că va duce la rezultate pozitive", a dat el asigurări în comisia LIBE a PE.



"Dar dacă regulile asupra cărora am convenit la nivel european sunt încălcate, Comisia nu va ezita să tragă consecinţele şi, când se va impune, să ducă guvernul României în faţa instanţei. Între timp, Comisia cere insistent României să readucă urgent procesul de reformă înapoi pe calea cea bună şi să se abţină de la noi paşi care să anuleze progresul realizat în ultimii ani. Concret, asta înseamnă urmarea recomandărilor noastre din raportul MCV din ianuarie 2017, recomandările exprimate de Comisia de la Veneţia şi de GRECO. Este încă o oportunitate de a reversa lucrurile. Ca întotdeauna suntem gata de ajutor, dar responsabilitatea şi puterea de a asigura schimbările ţine de instituţiile din România şi fac apel la ele să facă paşii corecţi şi să facă acest lucru acum", a pledat Frans Timmermans.AGERPRES