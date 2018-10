Gabriela Firea: 41 de clădiri din centrul Bucureştiului sunt în proces de reabilitare şi consolidare

Primarul General Gabriela Firea a verificat stadiul lucrărilor de consolidare şi reabilitare la mai multe imobile din centrul Bucureştiului, informează un comunicat al PMB.



Potrivit comunicatului, Primăria Municipiului Bucureşti, prin Compania Municipală Consolidări, continuă programul de punere în siguranţă, consolidare şi reabilitare a clădirilor cu risc seismic, demarat în luna noiembrie 2017.



Astfel, sunt şantiere deschise la 41 de clădiri din centrul Bucureştiului. La 8 dintre acestea sunt finalizate lucrările de punere în siguranţă, în acest moment se lucrează la consolidarea propriu-zisă, iar la alte 33 de imobile Compania Municipală Consolidări execută lucrări de punere în siguranţă, lucrări premergătoare celor de consolidare. Totodată, în paralel, se lucrează şi la consolidarea şi restaurarea Palatului Voievodal "Curtea Veche", care vizează protejarea, restaurarea şi consolidarea ansamblului, precum şi funcţionalizarea şi punerea în valoare a vestigiilor.



"Aşa cum am promis, am accelerat programul de consolidări derulat de Primăria Capitalei, în prezent 41 de clădiri fiind în proces de reabilitare. Reamintesc faptul că în ultimii 27 de ani, autorităţile locale au reabilitat doar 20 de clădiri, iar acum, alocarea bugetară de la începutul anului îşi arată efectele: dacă în perioada 2011-2016, Primăria Capitalei, prin Consiliul General de la acel moment, a alocat în jur de 1 milion de euro pe an pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, în anul 2018, pentru acest domeniu, am alocat nu mai puţin de 10 milioane de euro, ceea ce ne-a permis să intervenim în peste 40 de clădiri. Doresc să mulţumesc bucureştenilor care au înţeles importanţa acestui demers şi şi-au dat acordul că locuinţele lor să fie incluse în programul de consolidare al Primăriei Capitalei", a declarat primarul Gabriela Firea.



La patru imobile se lucrează în acest moment la revizuirea proiectelor tehnice - str. Batiştei nr. 5, str. Carol nr. 63, str. Pache Protopopescu nr. 11, str. Schitu Măgureanu nr. 3 - astfel încât acestea să corespundă noilor normative tehnice în ceea ce priveşte proiectarea şi execuţia clădirilor încadrate în categoria risc seismic 1.



De asemenea, până sfârşitul anului, Primăria Capitalei, prin Compania Consolidări, va continua lucrările de consolidare la alte trei imobile (str. Câmpineanu nr. 9, str. Schitu Măgureanu nr. 19, str. Ştefan Luchian nr. 12C) lucrări care au fost blocate ani la rând de revendicările financiare şi de amânările nejustificate ale companiilor care câştigaseră contractele de lucrări.



Proprietarii altor 28 de imobile au semnat convenţia prin care îşi dau acordul că locuinţele lor să fie incluse în programul de consolidare al PMB.



Majoritatea clădirilor aflate în consolidare sunt construite în perioada anilor 1900, se află în centrul Bucureştiului, o parte dintre ele fiind monumente istorice. Acestea erau foarte degradate şi prezentau un pericol public atât pentru cetăţenii care locuiau în ele, cât şi pentru cei care tranzitau zona.



Aproape toate familiile care locuiau în clădirile la care au început lucrările de punere în siguranţă şi consolidare au fost mutate în locuinţele de necesitate deţinute de Primăria Capitalei, în Piaţa Naţiunile Unite, (locuinţe modernizate recent), iar câteva dintre acestea sunt în curs de relocare, se arată în comunicat.



De asemenea, Primăria Municipiului Bucureşti prin Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Compania Municipală Publicitate şi Afişaj derulează în prezent campania de informare şi conştientizare a cetăţenilor care locuiesc în imobile cu risc seismic cu privire la obligaţiile ce le revin, conform legii, dar şi cu privire la facilităţile oferite de Municipalitate, iniţiate de Primarul General şi aprobate de CGMB: costul relocării proprietarilor este suportat în integralitate de PMB, persoanele fizice proprietari ai locuinţelor multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, la care venitul lunar pe familie este sub trei salarii minime brute pe economie vor putea să nu mai ramburseze 50% din valoarea investită pentru execuţia lucrărilor de intervenţie, cu anumite condiţii. AGERPRES