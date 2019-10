Gabriela Firea a anunțat că vigneta Oxigen se va putea achiziţiona din benzinării, dar şi online

"Se vor găsi peste tot. În benzinării, se vor putea achiziţiona şi online, prin sms, deci prin toate mijloacele moderne. Nu se vor face cozi, aşa cum am auzit pe cineva. Banii obţinuţi din vigneta Oxigen, aşa cum scrie şi în proiect, vor merge către proiecte de mediu şi către proiecte de mobilitate. Adică, recuperarea unor spaţii verzi, a unor parcuri. De asemenea, achiziţia de mijloace de transport prietenoase cu mediul", a spus Firea, în debutul şedinţei Consiliului General al Capitalei.



Gabriela Firea a declarat că a luat măsuri pentru a încuraja folosirea transportului în comun, reamintind că au fost achiziţionate 400 de autobuze noi şi că a semnat deja un contract cu Mercedes pentru 130 de autobuze hibrid, acestea urmând să fie introduse în trafic începând de anul viitor. Edilul general a adăugat că sunt în proceduri "avansate, aproape de finalizare", licitaţiile pentru achiziţia a 100 de autobuze electrice, 100 de tramvaie, 100 de troleibuze.



Primarul general a motivat introducerea vignetei Oxigen prin faptul că Bucureşti se află pe locul şase la nivel european şi pe locul patru la nivel naţional (după Iaşi, Cluj şi Braşov) în ce priveşte poluarea aerului.



Firea a mai precizat că în acest moment în Municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov sunt înmatriculate: 260.000 de maşini non-Euro; 7.000 de maşini Euro 1; 113.000 de maşini Euro 2; 213.000 de maşini Euro 3; 440.000 de maşini Euro 4; 253.000 de maşini Euro 5; 330.000 de maşini Euro 6.



Ea a mai arătat că maşinile non-euro au fost fabricate înainte de 1992, maşinile Euro 1 au fost fabricate între 1992-1996, Euro 2 - între 1996-1999, Euro 3 între 1999-2005, Euro 4 între 2005-2009, Euro 5 între 2009-2013, iar Euro 6 au fost fabricate după 2013.



Consilierii generali ai Capitalei au adoptat joi proiectul conform căruia toate maşinile cu normă de poluare sub Euro 4 vor plăti vigneta "Oxigen" de acces şi circulaţie în Bucureşti, începând cu 1 ianuarie 2020.



Începând cu 1 ianuarie 2022 va fi interzis accesul în Municipiul Bucureşti pentru autovehiculele cu norme de poluare non euro, euro 1 şi euro 2. De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2024, va fi interzis în Capitală accesul autovehiculelor cu normă de poluare Euro 3.



Potrivit unui amendament adoptat la propunerea primarului general, Gabriela Firea, vigneta Oxigen va fi introdusă pentru maşinile cu normă de poluare Euro 4 doar de la 1 ianuarie 2021, nu din 2020, aşa cum prevedea forma iniţială.



Astfel, din 2020, pentru vehiculele cu norma de poluare Euro 4, Euro 5, Euro 6, pentru cele electrice şi hibride, accesul în Bucureşti este permis fără restricţii pe toate arterele. Maşinile Euro 3 pot circula în Bucureşti numai după achiziţionarea vignetei. Pentru automobilele non-euro, Euro 1 şi Euro 2, accesul este interzis în Zona de Acţiune pentru Calitatea Aerului.



Cel mai mult vor plăti posesorii de autoturisme non-euro, preţul vignetei în cazul acestora ajungând la 1.900 lei pe an. Vignetele se pot achiziţiona pentru o zi, o lună, şase luni sau un an. Circulaţia fără vignetă va fi sancţionată cu amenzi cuprinse între 1.500 şi 2.000 de lei.

AGERPRES