Gabriela Firea a anunțat începerea lucrărilor la Pasajul suprateran Doamna Ghica

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat semnarea autorizaţiei de construire pentru lucrările la Pasajul suprateran Doamna Ghica. Proiectul se va realiza la intersecţia străzilor Doamna Ghica cu Şoseaua Colentina, ceea ce va duce la o îmbunătăţire a condiţiilor de circulaţie şi transport din zonă, asigurând o mai mare siguranţă şi o fluidizare a traficului rutier în nord-estul Capitalei. Pasajul superior va avea o parte carosabilă alcătuită din două benzi de circulaţie pe sens.



"Lucrările la Pasajul suprateran Doamna Ghica intră în linie dreaptă. Am semnat autorizaţia de construire. Urmează devierea şi modernizarea tuturor reţelelor edilitare din zonă - apă, canalizare, gaze naturale, termoficare, electrice, iluminat public, telecomunicaţii şi sistematizare drumuri, conform proiectului", a scris Firea pe Facebook. Aceasta a precizat că este un proiect esenţial pentru fluidizarea traficului din Bucureşti.



"Pentru că zona Doamna Ghica este una foarte aglomerată, la propunerea mea, la începutul anului, au fost aprobaţi de către CGMB indicatorii tehnico-economici. În primăvară am semnat contractul pentru proiectare şi execuţie cu Trustul de Clădiri Metropolitane, iar acum am semnat autorizaţia de construire. Proiectarea a durat trei luni, aşa cum am promis, şi, conform contractului, lucrările se vor finaliza în 12 luni. Costul estimat al lucrărilor este de 28 de milioane de euro", a menţionat edilul șef al Bucureștiului.

