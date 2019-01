Gabriela Firea a fost OPERATĂ la un spital din București pentru o afecțiune gravă

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat pe Facebook că a trecut prin momente grele, în ultimele zile, din cauza stării de sănătate. Gabriela Firea a fost operată pentru o afecțiune gastro-intestinală la un spital din București. "Unele incercari care apar in calea vietii noastre sunt prea dificile pentru a putea fi depasite de unul singur. Dumnezeu ne ajuta sa fim inconjurati de oameni care sa ne ridice. Multumesc celor care mi-au fost alaturi in problema de sanatate pe care am avut-o, in toata aceasta perioada. Multumesc echipelor medicale de la spitalele Doctor Ion Cantacuzino si Colentina. Am stiut ca sunteti la fel de buni ca orice centru medical european si nu am gresit avand incredere in Dumneavoastra. Multumesc familiei mele si prietenilor mei dragi care m-au inconjurat cu atata dragoste care, impreuna cu interventiile si tratamentele, m-au pus pe picioare.

In imagine, sunt alaturi de conf. dr. Iulian Brezean. Dumnezeu sa-i aiba in paza pe toti cei care salveaza vieti", a scris Gabriela Firea pe Facebook.