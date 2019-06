Gabriela Firea: Bucureştenii ştiu cine le-a tăiat bugetul nedrept şi cine trebuie să îndrepte greşeala

Foto: Lucian Alecu

Primarul general, Gabriela Firea, apreciază că bugetul Capitalei a fost "victima pedepsei politice" şi îşi exprimă speranţa că această greşeală va fi îndreptată de către cei care au "pârghiile executive necesare".



Precizările au fost făcute după ce vineri, pe site-ul Primăriei Capitalei, a fost publicat un proiect de hotărâre conform căruia bugetul municipiului Bucureşti pe anul 2019 urmează să fie diminuat cu 608 milioane lei. Proiectul de rectificare bugetară urmează să fie dezbătut în şedinţa din 26 iunie a Consiliului General al Capitalei.



"Cum rămâne cu Bugetul Capitalei, victima pedepsei politice? Să sperăm că ne primim măcar acum ce ni se cuvine, nu cerem nimic în plus, nu cerşim! Este dreptul bucureştenilor din impozitul pe venit! Taxele şi impozitele locale se încasează de către primăriile de sector, nu de către PMB. Şi răbdarea mea, şi sunt convinsă că şi a bucureştenilor, este cam pe sfârşite. Iar ei ştiu foarte bine cine le-a tăiat bugetul nedrept şi cine trebuie acum să îndrepte greşeala, pentru că are pârghiile executive necesare", a arătat edilul general într-o postare pe Facebook.



Ea a adăugat că avertismentele pe care le-a transmis anterior pe acest subiect nu au fost luate în seamă.



"Când la finalul anului trecut şi începutul acestui an am atras atenţia în nenumărate luări de atitudine publice, că bugetul Primăriei Capitalei este masacrat, parcă am vorbit în pustiu. Pe bună dreptate, celor din ţară nu avea de ce să le pese - au ei problemele lor -, iar cei din Bucureşti au tăcut mâlc. Toţi! Parcă luptam pentru bugetul meu personal, nu al Primăriei Generale: singura care achita facturile serviciilor publice pentru toată Capitala: subvenţii şi investiţii în transport public în comun, nefăcute de peste 15 ani, subvenţii şi investiţii nefăcute 30 de ani pentru termoficare (apă caldă şi căldură), investiţii în 19 spitale, 300 clădiri de consolidat (în 30 de ani s-au refăcut doar 20), finalizare lucrări de infrastructură începute, demararea altora noi, absolut necesare. Am vorbit atunci răspicat şi cu argumente în legătură cu pericolul care se abate peste noi. Toţi cei care ar fi trebuit să se sensibilizeze şi să nu permită amputarea bugetului erau preocupaţi cu alte teme", a adăugat ea.



Firea a subliniat că nu ea s-a aflat la conducerea Guvernului, a Ministerului de Finanţe sau a PSD şi că a fost "printre puţinii" care au avut "luciditatea să spună lucrurilor pe nume când şi PSD, şi imaginea Guvernului se mai puteau reface în ochii românilor".



"Îmi pare acum că toţi am fost dizidenţi! Să nu se îmbete cu apă rece cei ce cred că oamenii pot fi păcăliţi. Ei ştiu mai bine decât ne imaginăm faptele fiecăruia dintre noi. Şi dinainte de politică, şi din politică!", a mai scris ea. AGERPRES