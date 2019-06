Gabriela Firea: PSD are o conducere statutară, nu este contestată de nimeni

Partidul Social Democrat are o conducere statutară, care nu este contestată de nimeni, iar social-democraţii trebuie să strângă rândurile în faţa moţiunii de cenzură, "nu să alerge după scaune", a declarat vineri preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, vicepreşedinte al formaţiunii.



"Este prioritar în primul rând pentru noi să redresăm echipa politică, să venim cu un mesaj clar şi un mesaj ferm pentru toţi românii că am înţeles greşelile pe care le-am făcut şi nicidecum să începem să ne concurăm pentru alegeri, să alergăm după scaune. Un congres, din punctul meu de vedere, ar trebui să aibă loc pentru modificările la statut şi pentru desemnarea candidatului pentru alegerile prezidenţiale. Dar noi acum avem o conducere statutară, care nu e contestată de nimeni: Viorica Dăncilă - preşedinte interimar, Paul Stănescu - preşedinte executiv. Nu am auzit voci în partid care să conteste această conducere. Practic, nu este un gol de putere. În plus, ne confruntăm cu o moţiune de cenzură. În loc să strângem rândurile pentru a depăşi cu bine moţiunea de cenzură în Parlament, ce facem? Începem iar să o luăm de la capăt cu grupuri, grupuleţe şi să le dăm satisfacţie adversarilor noştri", a afirmat primarul general al Capitalei, înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.



Gabriela Firea a detaliat că organizaţia PSD Bucureşti s-a întrunit în două şedinţe în care s-a stabilit de comun acord "că graba strică treaba".



"Şi nu are niciun sens ca acum să ne concentrăm pe organizarea unei conferinţe de alegeri. Şi am amânat alegerile pentru prima săptămână a lunii septembrie, iar în această perioadă vrem să ne reorganizăm, să ne regrupăm, să aflăm în totalitate, nu doar la nivel superficial, care au fost toate cauzele pentru care s-a înregistrat un scor atât de mic la alegerile europarlamentare şi să găsim soluţii pentru ieşirea din această situaţie, nu doar să identificăm motivele pentru care s-a ajuns la un astfel de scor - jumătate practic din scorul obţinut de PSD la alegerile parlamentare şi la alegerile locale", a adăugat aceasta. AGERPRES