Gabriela Firea susține că suma alocată de Guvern pentru bugetul Capitalei nu are cum să acopere toate nevoile

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat că suma alocată de Guvern pentru bugetul municipiului Bucureşti nu are cum să acopere toate nevoile şi complexitatea problemelor din Capitală.



"Am încercat, deşi suma e mică, să o distribuim ca să nu fie sincope în principalele domenii. (...) Cea mai mare sumă - peste 500 milioane de euro - este pentru fluidizarea traficului", a spus Firea în şedinţa CGMB de vineri, pe a cărei ordine de zi se regăseşte proiectul de hotărâre privind bugetul general centralizat propriu al municipiului Bucureşti pe 2020.



Ea a menţionat că în proiectul de buget pentru servicii publice - termoficare, iluminat, apă, canal - sunt prevăzuţi peste 200 milioane de euro, pentru sănătate - peste 100 milioane de euro, în domeniul protecţiei sociale - peste 100 milioane de euro, pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic - 45 milioane de euro.



"S-a vorbit foarte mult de când sunt primar că se organizează evenimente (...). Nu (sunt - n.r.) mai multe decât în marile oraşe conduse de primari parte a unui partid guvernământ care au dreptul să organizeze (...). Numai la Bucureşti nu avem voie să organizăm nimic", a spus Firea, precizând că sunt 28 de instituţii culturale în Bucureşti.



Ea a solicitat să i se spună ce teatru sau muzeu să închidă. "Să ne spună stimabilii domni la putere, la Guvern (...) cu care să începem", a mai declarat Firea.



Potrivit acesteia, nu are legătură "o sumă infimă pentru evenimente culturale sau de relaxare" şi "sumele uriaşe necesare" pentru reabilitarea reţelei de termoficare, infrastructură etc. Firea a subliniat că nu a neglijat niciodată aceste domenii.

