Gazonul Arenei Naţionale a fost înlocuit. Montajul s-a efectuat sub monitorizarea UEFA

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, că gazonul Arenei Naţionale, deteriorat după concertele din această vară, a fost înlocuit, cel nou costând aproximativ 240.000 de euro, iar montajul efectuându-se sub monitorizarea UEFA.



Aflat în vizită la Arena Naţională, primarul a menţionat că deja se poate juca pe noul gazon şi a precizat că nu vor fi surprize neplăcute la meciul pe care echipa naţională de fotbal a României îl va disputa cu Spania, la 5 septembrie (ora 21:45), în cadrul preliminariilor EURO 2020.



"Am venit azi aici împreună cu colegii mei pentru a vedea care e starea gazonului cu câteva zile înainte de meciul de fotbal România - Spania, care va avea loc joia viitoare. După concertul Metallica de aici gazonul a fost afectat, dar am garantat că acesta va fi înlocuit şi va fi într-o stare optimă cu câteva zile înainte de meciul naţionalei, unul foarte important pentru calificarea la EURO 2020. Iar acest lucru s-a şi întâmplat. Gazonul a fost montat în 5 zile, iar la 2 zile după montaj se poate juca orice meci. Nu există niciun risc aşa cum au existat unele voci care spuneau că sunt prea puţine zile de la finalizarea montajului până la joc. Dar acum este o tehnologie nouă şi un gazon de foarte bună calitate şi prin urmare nu vom avea surprize ca jucătorii să fie încurcaţi de gazon, aşa cum s-a văzut în alte meciuri cum s-a desprins. Dar nu este cazul să avem acum o astfel de situaţie", a spus Firea.



"Acest gazon, incluzând aici achiziţia, transportul şi montajul a costat în jur de 230.000 - 240.000 de euro. Este suma standard pentru întreaga Europă. Ţin să menţionez chiar că în comparaţie cu contractul din 2014, costurile de acum pentru întreţinerea gazonului şi a celorlalte lucruri necesare bunei funcţionări a Arenei Naţionale am făcut o reducere de aproape 700.000 de euro, deci aproape 1 milion de euro, sumă economisită din care putem face alte activităţi. Subliniez acest fapt pentru că acum, în 2019, sunt preţuri mult mai mari decât în 2014. Deci consider că anii trecuţi se cheltuia foarte mult pentru întreţinerea Arenei Naţionale", a adăugat ea.



Gabriela Firea a menţionat că Primăria Capitalei are un contract în valoare de 4 milioane de euro cu o firmă care va înlocui de oricâte ori e nevoie gazonul celui mai mare stadion din ţară. "Acest gazon este schimbat după doi ani, ultima oară a fost înlocuit în 2017. În ultimii doi ani pe Arena Naţională s-au disputat 50 de meciuri şi au avut loc mai multe evenimente printre care concertul Metallica şi Ed Sheeran la care au participat peste 50.000 de spectatori. Într-adevăr, prioritate au competiţiile sportive, calendarul competiţional este esenţial pentru noi, dar atunci când nu afectăm aceste competiţii este normal, aşa cum se întâmplă în întreaga lume arena să fie deschisă şi pentru alte evenimente, în special mari concerte. Acum, în premieră, Primăria Capitalei a organizat o licitaţie internaţională deschisă, respectând legislaţia în vigoare. Avem un câştigător şi un contract cadru pe patru ani în valoare de aproximativ 4 milioane de euro. Dar bineînţeles, toate lucrările se vor efectua numai la comanda Primăriei Capitalei prin Direcţia de Investiţii care administrează Arena Naţională şi numai în caz de nevoie. Echipa care a câştigat licitaţia pentru acest gazon a ţinut permanent legătura prin direcţia de investiţii cu reprezentanţii UEFA, care au monitorizat permanent instalarea noului gazon şi care vor veni şi cu câteva zile înainte de meci pentru încă o verificare. Prin urmare nu se pune problema să ne aşteptăm la surprize neplăcute", a precizat Firea.



Gazonul Arenei Naţionale a fost deteriorat în urma concertelor din ultima perioadă, iar Primăria Capitalei a decis înlocuirea acestuia. Primul meci pe noul gazon este programat la 5 septembrie, de la ora 21:45, în care echipa naţională de fotbal a României întâlneşte selecţionata Spaniei, în cadrul preliminariilor EURO 2020.

