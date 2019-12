Gelu Voican Voiculescu, agresat în Piaţa Universităţii, în timp ce participa la comemorarea Revoluţiei din 1989

Foto: Antena 3

Gelu Voican Voiculescu, director al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, a fost scos de jandarmi, sâmbătă, din mulţimea adunată în Piaţa Universităţii din Capitală pentru a comemora 30 de ani de la Revoluţia din 1989, după ce mai multe persoane l-au huiduit şi l-au agresat.



Câteva zeci de persoane s-au adunat, sâmbătă, la Troiţa din Piaţa Universităţii, dedicată victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 pentru a lua parte la ceremonia religioasă de comemorare a celor care au căzut la evenimentele din urmă cu 30 de ani.



Gelu Voican Voiculescu este acuzat de infracţiuni contra umanităţii în Dosarul Revoluţiei. El susţine, însă, că dosarul "este o absurditate", pentru că "o revoluţie nu se dă în judecată".



"În privinţa dosarului ca atare, el este o absurditate pentru că o revoluţie nu se dă în judecată. O revoluţie e o discontinuitate, o ruptură în viaţa unei societăţi şi este un eveniment violent şi profund ilegal în raport cu ordinea de drept existentă anterior. Ni se impută nouă, CFSN, cei care am reluat puterea la 22 decembrie 1989, că am fi responsabili de moartea a 862 de persoane. Se uită însă elementul semnificativ că toţi aceşti defuncţi au fost până în seara de 25 decembrie 1989, când s-a anunţat execuţia soţilor Ceauşescu. Noi eram teoretic la putere, dar nu am exercitat efectiv puterea după 22 decembrie, abia la 27 decembrie s-au diferenţiat structurile - s-au numit guvernul, structurile şi aşa mai departe", a afirma Voiculescu, la momentul la care a fost trimis în judecată.

