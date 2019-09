Gelu Voican Voiculescu, atacat în propria casă

Dan Marinescu/Intact Images Gelu Voican Voiculescu Gelu Voican Voiculescu

Gelu Voican Voiculescu, personaj-cheie la Revoluția din 1989 și apropiat al lui Ion Iliescu, ar fi fost agresat în propria casă de un vecin deranjat că acesta asculta muzică prea tare, a informat Realitatea TV.

Poliția a confirmat incidentul, anunțând că "pe 21 septembrie, in jurul orei 23:00, prin apel 112, a fost sesizat un conflict intre doi vecini. [...] Din primele date, a rezultat ca un barbat de 60 de ani ar fi patruns fara drept in locuinta vecinului sau, pe motiv ca in apartament ar fi galagie. Sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de violare de domiciliu si lovire sau alte violente".