George Dinu preia funcţia de director financiar în cadrul Grupului GRAMPET - Grup Feroviar Român

George Dinu a fost numit chief financial officer (CFO) al Grupului GRAMPET - Grup Feroviar Român, cu responsabilităţi de coordonare la nivelul întregului grup prezent în acest moment în 10 ţări europene, conform unui comunicat remis AGERPRES.



"Mă bucur să aducem în echipa de management un om de calibrul lui George, având în vedere complexitatea şi rigoarea financiară pe care o implică o companie multinaţională cum este GRAMPET. George vine cu peste 20 de ani de experienţă, din care jumătate în cadrul unor companii de consultanţă Big4. Am încredere că preia o echipă bine pregătită şi talentată, pe care o va ajuta să crească, păstrând aceleaşi standarde de guvernanţă corporativă şi bune practici la care se aliniază toate departamentele noastre, în toate ţările în care suntem prezenţi", afirmă Gruia Stoica, preşedintele grupului.



De-a lungul carierei, George Dinu şi-a asumat roluri de management în departamente de Contabilitate, Controlling, Managementul Finanţelor sau Consultanţă financiară din multinaţionale de top. A lucrat pe proiecte care au vizat activităţi de producţie, retail, distribuţie, energie, petrol şi gaze, producţia de anvelope, real estate şi industria farmaceutică.



În ultimii patru ani, a deţinut funcţia de CFO la nivelul unui grup cu activităţi în industria energiei, fiind responsabil de coordonarea proiectelor de fuziuni şi achiziţii, divizări de companii, optimizarea trezoreriei, optimizarea activităţilor financiar-contabile şi controlling, implementarea de controale interne, buget şi planificarea resurselor financiare, analiza profitabilităţii activităţilor. Este membru ACCA şi CECCAR.



"Sunt onorat să fac parte dintr-o echipă de management care a demonstrat în timp că dezvoltarea unei afaceri româneşti la nivel regional, dar şi internaţional nu numai că este posibilă, dar este şi de un real succes. Prin urmare mă alătur acestei echipe cu încrederea că pot avea o contribuţie importantă în atingerea obiectivelor curente şi viitoare ale Grupului GRAMPET", a declarat George Dinu.



Din rolul de CFO, el va coordona activităţile financiar-contabile, fiscale, de control al riscurilor şi de planificare şi control în cadrul grupului. Echipa sa este formată din aproximativ 80 de specialişti financiar-contabili, auditori, specialişti în managementul riscului şi control intern.



Înfiinţat în urmă cu aproape 20 de ani, GRAMPET este prima multinaţională fondată în România şi cel mai mare grup feroviar şi operator logistic privat din Europa de Sud-Est. Structura sa de companii acoperă în mod strategic întregul lanţ de soluţii şi produse de transport feroviar.



Compania sa fanion - Grup Feroviar Român (GFR), este cel mai mare operator privat feroviar din România. În prezent, peste 20% din trafic este internaţional, GFR oferind clienţilor săi soluţii logistice complexe. GFR este membră a tuturor organizaţiilor internaţionale reprezentative şi are acorduri de colaborare atât cu operatorii feroviari de stat (BDZ Cargo, UZ, CFM, PKP Cargo, ZK, RCH, HZ Cargo, ZBIH), cât şi cu operatorii feroviari privaţi din Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, Austria şi Germania.



Prin intermediul fabricilor Reva Simeria, Electroputere VFU Paşcani, Reloc Craiova şi Electroputere VFU Craiova, Grupul GRAMPET acoperă o cotă importantă din piaţa reparatorie de material rulant din România.

