Gică Popescu: Asumările guvernamentale făcute în dosarul de candidatură la EURO 2020 - îndeplinite în proporţie de 95%

Toate asumările guvernamentale făcute în dosarul de candidatură pentru organizarea Campionatului European de Fotbal 2020 (EURO 2020) sunt îndeplinite în proporţie de 95%, a declarat fostul mare fotbalist Gică Popescu, consilier onorific al premierului.



"Anunţăm îndeplinirea unui alt obiectiv asumat în dosarul de candidatură de către Guvernul României pentru organizarea Campionatului European 2020. Anunţăm startul acestor 150 de baze sportive de mărime naturală, de mărime mare. În dosarul de candidatură ne-am asumat construirea a 400 de terenuri de sport de măsuri mici, însă, după o consultare cu Federaţia Română de Fotbal, am ajuns la concluzia că este important pentru dezvoltarea fotbalului din ţara noastră să facem 150 de terenuri de dimensiuni normale. Am făcut o listă împreună cu FRF ţinând cont de programul de dezvoltare a fotbalului românesc ce-l are federaţia. Am făcut 175 de solicitări către localităţile care au fost alese pentru a se construi aceste terenuri, din cele 175 am primit 135 de documentaţii, din care 92 sunt ok. Noi sperăm ca în perioada următoare şi celelalte până la 135 să fie terminate şi lipsurile să fie completate", a spus Gică Popescu, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută alături de vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltării Regionale.



El a adăugat că localităţile care nu au depus toate documentele aferente solicitărilor guvernamentale vor trebui să prezinte extrase de carte funciară şi să pună la dispoziţie 13 mii de metri pătraţi, suprafaţa necesară construcţiei unei astfel de baze sportive.



"Pe lângă cele 150 de terenuri de mărime naturală care eu sper să fie folosite de către Federaţie în acest program de dezvoltare pe care-l au de îndeplinit s-au mai solicitat încă 125 de baze mici pe care dorim să le facem în şcoli. Din cele 125 am primit răspuns pozitiv de la 97 de locaţii pe care le-am cerut, 71 sunt în regulă, sperăm ca în perioada următoare şi celelalte să fie completate şi să putem demara. De asemenea, au mai fost prevăzute în acest program 7 terenuri de nevăzători, solicitate de către FRF, trei au fost ok, celelalte trei nu se vor realiza deoarece cei solicitaţi nu au dorit să construiască aceste terenuri", a explicat consilierul premierului.



El s-a declarat convins că proiectul demarat va ajuta performanţa în fotbal.



"Eu sunt convins că acest program cu 150 de terenuri de mărime naturală vor ajuta enorm performanţa de la noi din ţară şi FRF le va folosi în programul de dezvoltare cât mai bine, astfel încât în urma acestui program să avem cât mai mulţi jucători care să vină pentru echipele naţionale. Cu îndeplinirea acestui obiectiv, eu care coordonez proiectul EURO 2020 vreau să vă anunţ că în proporţie de 95% au fost îndeplinite toate asumările guvernamentale pe care le-am făcut în dosarul de candidatură", a precizat Gică Popescu.



Acesta a arătat că a mai rămas un singur obiectiv de îndeplinit, legat de modernizarea Aeroportului Băneasa. Documentaţia în acest caz este pe SICAP şi se aşteaptă oferte, a adăugat el.



"În momentul în care şi acest obiectiv va fi îndeplinit, eu vă spun că în proporţie de 100% toate asumările pentru proiectul EURO 2020 vor fi îndeplinite", a concluzionat Gică Popescu.



Vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltării Regionale, a făcut o serie de precizări legate de programul privind construcţia bazelor sportive.



"Cele 400 de baze, de terenuri de sport, de fapt, 150 mari, 100 mici - valoarea estimată este de 298 de milioane de euro, practic 300 de milioane de euro este efortul bugetar. Timpul de execuţie la baza sportivă mare este de 9 luni, aşa cum a fost asumat prin caietul de sarcini, la baza sportivă mică, 6 luni de zile, astfel încât imediat ce vom centraliza şi următoarea tură de propuneri şi de solicitări pe care am făcut-o în teritoriu se vor organiza licitaţiile grupate pe zone, astfel încât anul viitor să avem foarte multe din aceste baze sportive funcţionale", a precizat ministrul.



Într-un comunicat al MDRAP, se arată că de realizarea celor 400 de terenuri de sport se va ocupa Compania Naţională de Investiţii (CNI).



Programul include 3 proiecte tip ce vor fi implementate: Baza sportivă de Tip 1, Baza sportivă de Tip 2 şi Bază sportivă de Tip 2 pentru nevăzători.



"Valoarea estimată pentru baza sportivă de tip 1 este de 1,7 milioane de euro, pentru cea de tip 2 - 0,40 milioane euro, iar valoarea estimată pentru o bază sportivă destinată nevăzătorilor este de 57.500 de euro", se mai arată în comunicat.

