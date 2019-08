Giurgiu: Bărbatul acuzat că a violat o fată de 11 ani era britanic şi locuia singur cu minora în Băneasa

Bărbatul în vârstă de 53 de ani din comuna Băneasa, judeţul Giurgiu, acuzat de lipsire de libertate şi de viol asupra unei minore de 11 ani din localitate şi care a fost găsit spânzurat în urmă cu două zile, era originar din Marea Britanie şi se mutase de aproximativ un an de zile în comună cu concubina lui din judeţul Giurgiu şi fetiţa acesteia, a declarat vineri, pentru AGERPRES, viceprimarul comunei Băneasa, Martin Virgil Marian.



În momentul producerii violului locuiau în casă doar el şi minora, mama acesteia fiind plecată la muncă în străinătate.



"Cetăţeanul găsit spânzurat în urmă cu două zile era englez, cumpărase o casă în urmă cu aproximativ un an de zile în comună, iar acum locuia acolo doar el şi minora în vârstă de 11 ani de zile, fata concubinei, pentru că mama acesteia era plecată la muncă în Anglia. Fetiţa era un copil normal, mergea la şcoală la noi în sat, acum au venit cei de la Protecţia Copilului să o ia, am înţeles că va face şi consiliere psihologică până vine mama ei de la muncă din străinătate. Englezul nu cred că avea vreo ocupaţie pentru că îl vedea lumea din sat cum se plimba cu o maşină mai mereu", a relatat viceprimarul Virgil Marian.



Oamenii din sat spun că britanicul avusese o casă la Vărăşti împreună cu concubina şi de aproximativ un an de zile se mutaseră la Băneasa, iar bărbatul era o fire închisă care nu prea discuta cu vecinii.



În urmă cu două zile poliţiştii Secţiei Rurale numărul 7 Băneasa au fost sesizaţi de către un bărbat din comună cu privire la faptul că vecinul lui s-a spânzurat.



A fost constituită o echipă operativă complexă, condusă de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, care s-a deplasat la faţa locului, ocazie cu care s-a constatat că se confirmă cele sesizate.



De asemenea, în timpul cercetărilor, la faţa locului s-a prezentat o minoră de 11 ani care a declarat faptul că este fata concubinei persoanei decedate şi că, în noaptea de 13 spre 14 august 2019, a fost victima infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal şi viol, comise de bărbatul decedat.



La faţa locului s-a deplasat o ambulanţă pentru acordarea de îngrijiri medicale minorei.



Cu ocazia examinării medico-legale a minorei, medicii legişti au stabilit ca aceasta prezintă leziuni specifice infracţiunii de viol şi a fost preluată la un centru al DGASPC Giurgiu.



Medicii legişti au efectuat autopsia cadavrului şi au concluzionat că moartea a fost violentă, datorându-se insuficienţei cardio-respiratorii acute determinate de o asfixie mecanică produsă prin spânzurare.



Cercetările au fost preluate de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.



"Conform procedurilor, decesul făptuitorului împiedică continuarea acţiunii penale, în cazul acesta, pentru infracţiunea de viol, dar acum sunt efectuate cercetări pentru infracţiunea de omor pentru a fi stabilite toate datele şi împrejurările în care a survenit decesul", a declarat vineri, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, Alexe Ioan Adrian.

AGERPRES