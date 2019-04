Goran Bregovici cântă la Satu Mare, cu ocazia Zilelor Oraşului

Interpretul Goran Bregovic, acompaniat de Wedding and Funeral Orchestra, este cap de afiş la ediţia din acest an Zilelor Oraşului Satu Mare, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, primarul Kereskenyi Gabor.

"Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că la Satu Mare cap de afiş va fi Goran Bregovic, acompaniat de Wedding and Funeral Orchestra. Celelalte trupe sunt Vama, Bosquito, Ruzsa Magdi. Sunt artişti foarte apreciaţi de public şi consider că sătmărenii vor avea trei zile pline. Ne-am propus în acest an să creştem calitatea artistică a evenimentului fără să creştem bugetul alocat. Din fericire avem şi sponsorii vechi, dar avem şi sponsori noi. Nu vor exista probleme organizatorice, având în vedere suprapunerea cu alegerile europarlamentare", a spus edilul.

Primăria a lansat invitaţia de a participa la eveniment şi reprezentanţilor oraşelor înfrăţite, meşteşugarilor, artiştilor şi interpreţilor de muzică populară, ansambluri folclorice, urmând ca şi pe scena din Piaţa Libertăţii să aibă loc concerte dedicate iubitorilor de folk, muzică populară şi dansuri tradiţionale.

Evenimentul va avea loc în perioada 24-26 mai în Piaţa 25 Octombrie şi în centrul vechi al oraşului.

Bugetul evenimentului este de 300.000 de lei.

AGERPRES