Grup pentru combaterea cancerului, în Parlament

Birourile permanente renunite ale Parlamentului au aprobat, marţi, propunerea vicepreşedintelui Camerei Deputaţilor Carmen Mihălcescu privind constituirea unui grup pentru combaterea cancerului.



Proiectul de hotărâre privind constituirea grupului pentru combaterea cancerului urmează să fie supus votului plenului Parlamentului la următoarea şedinţă comună.



"Având în vedere preocupările la nivel mondial şi european în ceea ce priveşte dezbaterile referitoare la politicile publice de sănătate, precum şi susţinerea unei reforme sustenabile a sănătăţii în domeniul cercetărilor pentru combaterea cancerului, ţinând cont de faptul că la nivelul Comisiei Europene există o iniţiativă sub denumirea de Codul european împotriva cancerului, iar la nivelul unor parlamente europene sunt constituite grupuri parlamentare de suport pentru a identifica şi iniţia măsuri legislative cu larg consens politic, ţinând cont de activitatea cunoscutului Institut Aspen care are o activitate remarcabilă în promovarea Programului Aspen Healthcare & Quality of Life, precum şi preocuparea şi susţinerea grupului parlamentar cu aceeaşi temă înfiinţat în Congresul American, propun înfiinţarea unui grup pentru combaterea cancerului", se precizează în solicitarea semnată de Carmen Mihălcescu.



În document se mai arată că acest grup, care va fi compus din deputaţi şi senatori din toate partidele parlamentare, îşi propune să susţină eforturile făcute în domeniul combaterii cancerului şi să conlucreze alături de parlamentari din Legislativele altor ţări, de specialişti din domeniul sănătăţii, din interiorul şi exteriorul ţării, de reprezentanţi ai mediului academic, guvernamental şi de factori de decizie din sectorul public şi privat. AGERPRES