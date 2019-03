Guvern: Palatul Victoria - iluminat în mov pentru marcarea Zilei Internaţionale a Luptei împotriva Epilepsiei

Palatul Victoria este iluminat, marţi, în intervalul orar 19,00 - 24,00, în culoarea mov pentru a marca Ziua Internaţională a Luptei împotriva Epilepsiei, cunoscută şi sub numele de "Purple Day".



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Guvernul îşi arată şi astfel solidaritatea faţă de pacienţii care suferă de această afecţiune, "gest simbol complementar măsurilor luate de Executiv pentru asigurarea tratamentului adecvat oamenilor cu această suferinţă".



"Începând cu acest an, prin buget au fost alocate fondurile necesare pentru dezvoltarea programului dedicat diagnosticului şi tratamentului epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos. Astfel, pacienţii români cu această suferinţă pot beneficia de cele mai noi metode de terapie dezvoltate pe plan mondial", se arată în comunicat.



Ziua Internaţională a Luptei împotriva Epilepsiei este marcată în fiecare an în data de 26 martie.

AGERPRES