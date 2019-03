Guvernul a luat o decizie majoră în privința unuia dintre cele mai mari spitale din țară

Guvernul a aprobat proiectul de finanțare acordat Spitalului Universitar de Urgență pentru dotarea blocului operator central.

Guvernul a aprobat o HG privind finanțarea proiectului de investiții a Spitalului Universitar de Urgență din București.

Ocrotirea sanatatii populatiei se realizeaza prin asigurarea unui act medical sigur, realizat in conditi de calitate si cu aparatura moderna. In acest sens, Guvernul a alocat fonduri substantiale anul acesta, cu care vom realiza investiti majore in unitatile sanitare din toata tara.

Valoarea estimata a proiectului de investitii la Spitalul Universitar București este de 71, 084 milioane lei, fonduri cu care vor fi dotate cele 11 săli de operație care formează Blocul Operator Central din Spitalul Universitar de Urgență București.

Durata de realizare a investitiei va fi de 18 luni.

Proiectul prevede achizitia de aparatura medicală de ultimă generație, necesară crearii unei structuri unitare, integrate și performante care să asigure nevoile pacienților.Antena 3