Guvernul va suplimenta bugetul MAE pentru buna organizare a alegerilor în străinătate

Guvernul va suplimenta bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru buna organizare a alegerilor pentru preşedintele României din acest an în străinătate, a declarat, luni, prim-ministrul Viorica Dăncilă.



"Luăm toate măsurile pentru buna organizare a alegerilor pentru preşedintele României din acest an. Vom suplimenta bugetul Ministerului Afacerilor Externe având în vedere faptul că în acest an votul în străinătate se va desfăşura timp de trei zile şi într-un număr de secţii de votare aproape dublu faţă de cele organizate pentru alegerile europarlamentare", a explicat Dăncilă, în debutul şedinţei Executivului. AGERPRES