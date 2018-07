Horoscop august 2018. Vești importante pentru mai multe zodii

Horoscop august 2018. Afla ce ti-au rezervat astrele pentru luna lui Gustar. Vești importante în luna august pentru mai multe zodii.

Horoscop august 2018: Pentru Berbeci, e timpul distractiei!

Principala preocupare a lunii treburie sa fie distractia. Lasati problemele si grijile pentru mai tarziu, incercati sa va relaxati, faceti ce va place. Printre altele, astrologii afirma ca, fie si la locul de munca, va veti simti mult mai plini de incredere si mai liberi.

Horoscop august 2018: Taurii au nevoie de atentia celorlalti!

Pentru cei nascuti sub semnul Taur, august 2018 le va oferi ocazia sa adune roadele efortulor anterioare. In sfarsit, va puteti destine, bucurandu-va deplin de reusite. Pe de alta parte, avand in vedere ca Soarele se afla in casa a 4-a, aveti nevoie de atentia celorlalti, de dragostea lor.

Horoscop august 2018: Gemenii vor avea trei protectori!

Persoanele nascute sub semnul Gemeni vor da dovada de o energie inimaginabila in lupta pentru locul lor sub soare. Atat in plan profesional, cat si sentimental.

Horoscop august 2018: Racii vor fi rasfatati de soarta!

Parca ati incerca tot timpul sa o luati inaintea evenimentelor. Din fericire pentru dumneavoastra, aceasta graba nu va avea consecinte negative, pentru ca reusiti cu indemnare sa indreptati lucrurile.

Horoscop august 2018: Leii nu vor avea o clipa de liniste!

O luna deosebit de zbuciumata, dar pozitiva.Trebuie sa rezolvati o gramada de chestii si, in plus, sa va ocupat si de treburile gospodaresti. Dar totul se va aranja!

Horoscop august 2018: Fecioarele se vor simti mai bine departe de lume!

Desi luna august se va dovedi pentru Fecioare o perioada destul de dificila, vor reusi sa depaseasca toate provocarile gratie exclusiv farmecului lor. De aceea, astrologii indeamna la calm, cu evitarea izbucnirilor nervoase inutile. Problemele trebuie rezolvate pe rand, nu toate odata.

Horoscop august 2018: Balantele trebuie sa revina la realitate!

Pentru cei nascuti sub semnul Balantei, august inseamna o perioada a faptelor concrete. Adica o revenire cu picioarele pe Pamant din inalturile unde ei au plutit in iulie. Din pacate, orice sarbatoare se termina, mai devreme sau mai tarziu, dar asa e in viata!

Horoscop august 2018: Scorpionii vor avea o perioada dificila

Pentru a realiza ceea ce si-au propus in luna august, persoanele nascute sub semnul Scorpionului vor trebui sa se straduiasca mult, sa depuna eforturi substantiale. Mai mult, s-ar putea sa apeleze chiar la protectia sau ajutorul unor cunoscuti.

Horoscop august 2018: Succesul Sagetatorilor depinde doar de ei!

Numai de dumneavoastra depinde modul in care se va derula luna august. Sunteti stapan pe destinul si fericirea dumneastra si, prin urmare, astrele va recomanda sa dati dovada de curaj si indrazneala in tot ceea ce intreprindeti.Numai asa norocul va va surade

Horoscop august 2018: Capricornii vor afla ce inseamna rautatea altora

Cele mai multe dintre problemele care se vor ivi luna vor fi numai din vina dumneavoastra. Puneti totul sub semnul intrebarii, pe toti ii suspectati. Cand pentru ceilalti lucrurile sunt evidente, Capricornii au dubii.

Horoscop august 2018: Varsatorii nu trebuie sa arunce cu banii pe fereastra!

Pentru nativii Varsator, august se anunta alta luna dificila. Dar dificultati vor aparea numai daca nu veti reusi sa va stranuiti emotiile. Prin urmare, incercati sa va tineti firea cand primiti sfaturi, mai ales daca vin din partea unor apropiati.

Horoscop august 2018: Pestii vor dori sa-si schimbe locul de munca!

Pentru cei nascuti sub semnul Pesti, luna august a acestui an se anunta plina de reusite, inclusiv prin indeplinirea unor dorinte mai vechi. Esential este insa sa nu va grabiti. Fara nervi si incordare. In ultima instanta, nu aveti motive de ingrijorare, graficul stabilit va fi respectat.