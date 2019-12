Iliescu, după evenimentele din Piața Universității: Cele petrecute sâmbătă arată că nici după trei decenii reconcilierea nu e posibilă

Fostul preşedinte Ion Iliescu afirmă că ceea ce s-a întâmplat, sâmbătă, în Piaţa Universităţii, la comemorarea eroilor Revoluţiei din 1989, arată că reconcilierea nu este posibilă "nici după trei decenii".



"Este de condamnat climatul de confruntare şi de violenţă pe care l-au cultivat şi îl cultivă o serie de organizaţii de revoluţionari sau de organizaţii neguvernamentale, care vor să impună versiunea lor despre Revoluţie, şi să rescrie istoria. Reamintesc că unul dintre sloganurile Revoluţiei a fost 'Fără violenţă!' Libertatea a fost cucerită cu un preţ greu şi nu putem permite ca, în numele ei, să fie interzis dreptul la opinie al celor care nu au aceleaşi opinii cu aceia care-şi impun, prin forţă, punctul lor de vedere. Cele petrecute astăzi, în Piaţa Universităţii, arată că nici după trei decenii reconcilierea nu este posibilă. Oamenii de bună credinţă au obligaţia morală, indiferent de ceea ce cred despre evenimentele din urmă cu treizeci de ani, să condamne violenţa", a scris Iliescu, sâmbătă, pe blog.



În ceea ce priveşte concertul care ar fi trebuit să fie organizat de Institutul Revoluţiei Române, al cărui preşedinte este, fostul şef de stat afirmă cu nu a fost de acord cu această iniţiativă.



"A doua precizare priveşte concertul organizat de Institutul Revoluţiei Române, acum anulat, concert care ar fi trebuit să aibă loc mâine, 22 decembrie 2019. În urmă cu două luni, când s-a discutat în Colegiul Naţional această propunere, eu am fost categoric împotriva organizării lui. Cum am fost în imposibilitatea de a participa la toate reuniunile Colegiului, s-a trecut peste opinia mea, şi s-a decis organizarea lui. Într-o ţară normală acest concert nu avea de ce sa fie nici controversat, nici demonizat, şi cu atât mai puţin anulat. La Timişoara, aseară, a avut loc un concert rock, pe care nu l-a contestat nimeni, care nu a fost anulat, şi pe care timişorenii l-au apreciat, semn de civilizaţie, de toleranţă şi, mai ales, de respect faţă de aceia care au făcut posibilă, prin jertfa lor, libertatea de care ne bucurăm", a susţinut Iliescu.



Acesta a precizat că decizia de anulare a concertului a fost luată "într-un organism colectiv de conducere, după regula democratică a majorităţii".



"Această controversă nu ar fi trebuit să umbrească manifestările dedicate evenimentului. Din păcate, confiscarea lui şi folosirea prilejului pentru a se răfui cu adversari politici arată cât de divizată este acum societatea, în contrast cu solidaritatea din zilele Revoluţiei, Revoluţie care rămâne un act de demnitate al naţiunii române", a adăugat Ion Iliescu.



Directorul general al Institutului Revoluţiei Române, Gelu Voican Voiculescu, a fost scos de jandarmi, sâmbătă, din mulţimea adunată în Piaţa Universităţii pentru a comemora 30 de ani de la evenimentele din 1989, după ce mai multe persoane l-au huiduit, iar una dintre ele l-a agresat. Agresorul a fost identificat şi urmează să fie audiat.



Mai multe organizaţii civice şi asociaţii ale revoluţionarilor au contestat intenţia Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 de a organiza un concert la Bucureşti cu ocazia comemorării a 30 de ani de la evenimentele din 1989.



Grupul pentru Dialog Social (GDS) a cerut "desfiinţarea imediată" a Institutului, argumentând că cei care îl conduc, Ion Iliescu şi Gelu Voican Voiculescu, sunt puşi sub acuzare de către Parchetul General pentru "crime împotriva umanităţii".



"Grupul pentru Dialog Social cere insistent desfiinţarea acestei instituţii-fantomă. Condusă de personaje controversate, suspectate de crime împotriva umanităţii, legitimitatea sa este nulă, iar existenţa ei reprezintă o sfidare perpetuă la adresa memoriei noastre. În aceste zile, când comemorăm 30 de ani de la Revoluţie, Institutul a dovedit încă o dată că scopurile sale sunt departe de a cinsti memoria celor căzuţi atunci", se arată într-un comunicat transmis, sâmbătă, de GDS.



Şi Societatea Timişoara şi-a exprimat "revolta" faţă de intenţia actualei conducerii a Institutului Revoluţiei Române de a organiza, "într-un loc de mare semnificaţie istorică", un concert cu ocazia aniversării Revoluţiei din 1989.



"Tergiversarea dosarului Revoluţiei a condus la situaţia paradoxală în care ne aflăm: persoane acuzate de crime împotriva umanităţii, comise în timpul Revoluţiei începute în decembrie 1989, construiesc, folosind resurse puse generos la dispoziţie de către Parlament, istoria falsă pe care o vor învăţa copiii de mâine", precizează reprezentanţii Societăţii Timişoara într-un comunicat transmis sâmbătă.

