Împrumut de 462.661.949 lei pentru plata agentului termic către populaţie, aprobat de CGMB

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, în şedinţa de îndată de joi, un proiect de hotărâre privind contractarea, de la Ministerul Finanţelor Publice, a unui împrumut din venituri din privatizare, în valoare de 462.661.949 lei, cu o maturitate de maximum 20 de ani.



S-au înregistrat 28 de voturi "pentru" şi şase abţineri.



Contractarea împrumutului se face pentru plata subvenţiilor restante aferente furnizării energiei termice către populaţie, pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, în baza prevederilor OUG 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului.



"Se împuterniceşte primarul general al municipiului Bucureşti să negocieze şi să semneze în numele şi pe seama municipiului Bucureşti termenii şi condiţiile împrumutului, Convenţia de împrumut, precum şi orice alte modificări şi completări convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu autorizarea, încheierea, punerea în executare şi derularea Convenţiei de împrumut", prevede textul actului normativ.



Potrivit documentului, "din bugetul local al municipiului Bucureşti se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului menţionat".



Conform expunerii de motive, "neplata imediată generează riscul iminent al sistării furnizării agentului termic şi a apei calde către aproximativ 562.0000 de apartamente, şcoli, grădiniţe, spitale şi alte instituţii publice, respectiv aproximativ 1.140.000 de persoane".



Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că s-a ajuns în această situaţie "neobişnuită" pentru că, în decembrie anul trecut, PMB a primit de la Ministerul Finanţelor o sumă mai mică cu 500 de milioane de lei, "exact suma despre care vorbim acum şi care era planificată în vederea plăţii gazelor".



"Nu am primit nicio explicaţie oficială şi clară de la minister. Sumele ni se cuveneau, erau ale Municipiului în vederea achitării unor obligaţii. Direcţia noastră de specialitate deja planificase plăţile pe care le are de făcut la finalul anului. (...) Ulterior, am primit cu circa 100 de milioane de lei mai puţin, în fiecare lună, decât ni se cuvenea, astfel încât situaţia nu putem să afirmăm că este una foarte bună în ceea ce priveşte bugetul Primăriei Capitalei. Noi sperăm ca ultimele evoluţii politice să rezolve şi situaţia financiară în care ne găsim, nu cred că avem o vină, suma i se cuvenea Municipiului Bucureşti prin Legea bugetului de stat, deci este practic şi o acuzare a Legii bugetului. Răspunsul tehnicienilor de la Finanţe, cu care am dialogat şi am fost în corespondenţă, ne-au răspuns de fiecare dată că ne putem regla până la sfârşitul anului, pentru că ceea ce e prevăzut în lege expres poate fi achitat în interiorul unui an de zile. Să sperăm că aşa se va întâmpla, corectăm acum suma care nu a mai venit la Primăria Capitalei din impozitul pe venit de aproape 500 de milioane de lei şi să sperăm că la rectificarea care se va face într-o lună - maximum două să primim şi restul de sumă pe care, din păcate, nu am primit-o, nu a fost repartizată la Primăria Capitalei pentru a ne achita toate obligaţiile, atât în ceea ce priveşte subvenţiile pentru transportul public în comun, pentru energie termică, toate cheltuielile din cele 19 spitale, precum şi investiţiile care sunt în curs şi trebuie să fie finalizate", a declarat Firea.



Ea a adăugat că un astfel de proiect de hotărâre în vederea contractării unui împrumut din trezorerie "tot de 500 de milioane de lei s-a mai aprobat în 2015, când primar interimar era domnul Sava". "Bănuiesc că atunci au aprobat proiectul, înţeleg că PNL nu este interesat să plătim această datorie. Acest proiect există, Guvernul a dat atunci o ordonanţă pentru ca Răzvan Sava să poată achita o datorie care se acumulase pentru achitarea gazelor. Deci s-a mai întâmplat în guvernarea locală PNL. Regret că PNL a plecat din sală. Cât priveşte stadiul la care ne aflăm cu acest proiect, de primire din partea UE în vederea realizării unor reţele de termoficare, nu am găsit nimic pentru acest proiect. Am început dialogul la Bruxelles, iar acum suntem avansaţi pentru a obţine aceste fonduri, deci s-au făcut nişte eforturi foarte mari pentru a recupera toate întârzierile din anii trecuţi", a susţinut edilul Capitalei.



În replică, Roxana Wring, consilier general USR, a declarat că nu li se poate cere consilierilor să voteze un împrumut "de o asemenea magnitudine", ceea ce înseamnă "incompetenţă din partea administraţiei şi Primăriei". "Am ajuns aici după ce în 2018 ni s-a promis că vom avea un sistem modern de furnizare a agentului termic, care va fi pe măsura aşteptărilor bucureştenilor. După ce a stat în insolvenţă doi ani de zile, RADET-ul în acest moment este în faliment, mai sunt 30 de zile până când falimentul va fi declarat, fuziunea dintre ELCEN şi RADET nu s-a întâmplat şi acum de ce ne trebuie acest împrumut, pentru că subvenţia nu a fost plătită din ianuarie, pentru că banii au fost folosiţi în alt scop", a afirmat Roxana Wring.

