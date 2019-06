În luna mai, cele mai căutate joburi au fost din domeniile financiar-contabilitate, transport şi inginerie

Românii au căutat joburi din domeniile financiar-contabilitate, transport, inginerie şi medical & pharma în luna mai 2019, iar volumul total de căutări joburi şi cel de aplicări a consemnat o creştere cu 12,8%, respectiv cu 10%, comparativ cu luna aprilie, conform datelor centralizate de către reprezentanţii unei platforme de recrutare online.



"Cele mai căutate joburi pe platforma BestJobs continuă să fie în domenii precum financiar-contabilitate, cu aproape 28.000 de căutări în luna mai, în creştere cu 12% faţă de luna aprilie, transport - cu peste 24.000 de căutări în luna mai şi cu o creştere de 45% faţă de luna aprilie, şi inginerie - cu peste 17.000 de căutari în luna mai şi cu o creştere de 25% faţă de luna trecută. Surpriza lunii mai vine din domeniul medical & pharma, unde candidaţii au efectuat aproape 14.000 de căutări de joburi în acest domeniu", conform analizei realizate de BestJobs.



În luna mai, candidaţii au mai fost interesaţi de joburile din vânzări, IT, dar şi de cele dedicate muncitorilor calificaţi, în total aceştia generând peste 31.000 de căutări pentru astfel de poziţii.



Enel, British American Tobacco şi First Bank au atras cei mai mulţi candidaţi în luna mai, peste 6.000 de aplicanţi.



Topul companiilor cu cele mai multe aplicări este condus de Enel (2.693 aplicări), British American Tobacco (1.856 aplicări), First Bank (1.625 aplicări), HRS Romania (1.607 aplicări), Alpha Bank (1.518 aplicări), Continental Automotive Group (1.490 aplicări), Raiffeisen Bank (1.478 aplicări), Rompetrol (1.405 aplicări), BRD Finance IFN (1.381 aplicări) şi Oracle Romania (1.322 aplicări).



Conform analizei, şi în luna mai au existat candidaţi care au ales să aplice direct pe paginile de profil ale companiilor angajatoare de pe BestJobs, Vodafone Shared Services Romania fiind în topul preferinţelor candidaţilor în luna mai.



Astfel, companiile cu cel mai bun brand de angajator în luna mai au fost: Vodafone Shared Services Romania, cu 230 aplicări spontane, Oracle, cu 107 aplicări spontane, ENEL, cu 100 aplicări spontane, Societe Generale European Business Services, cu 83 aplicări spontane, Nestle, cu 82 aplicări spontane, British American Tobacco Global Business Services şi Inditex Group, cu 81 aplicări spontane fiecare, Microsoft Romania, cu 78 aplicări spontane, şi British American Tobacco Trading, cu 77 aplicări spontane.



BestJobs este una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din România, cu o experienţă de peste 18 ani în domeniu.