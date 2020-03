Încă un parlamentar din Constanța s-a autoizolat. Așteaptă rezultatele analizelor

Încă un parlamentar român s-a autoizolat . Este vorba de deputatul Bogdan Huțucă, scrie Antena3

„Ieri am aflat că domnul senator Virgil Chițac este suspect de coronavirus, drept pentru care m-am autoizolat la domiciliu. În această dimineață când am aflat că dânsul chiar are boala, am luat decizia sa sun la DSP. Specialiștii de la DSP au plecat de un sfert de oră de la mine de acasă, mi-au luat probe, iar acum aștept rezultatul”, a spus deputatul Bogdan Huțucă.

Nu am niciun simptom, mă simt bine. Asta nu înseamnă că testul va fi pozitiv sau negativ. M-am întâlnit cu domnul Chițac acum o săptămână. Aștept acest rezultat, și eu și familia mea. Sper ca rezultatul testului să fie negativ”, a mai spus el.