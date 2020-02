Incendiu în terminalul de plecări de la Aeroportul Otopeni

Captura Antena 3

Duminica dimineata a izbucnit un incendiu in terminalul de plecari de la aeroportul Otopeni. Pompierii au intervenit rapid si au localizat focul. Aparent, incendiul a izbucnit la o hota de la un restaurant fast-food.

"Incendiul este localizat, nu sunt probleme. Sunt probleme cu degajarea de fum. S-a procedat la evacuarea persoanelor din terminalul plecari. 15 persoane au fost conduse si evacuate in zona parter si in acest moment e in desfasurare aceasta operatiune. Incendiul a fost intr-un restaurant de tip fast food, probabil e vorba de o hota. Cert e ca exista in continuare fum in incinta in special in partea superioara si in acest moment se procedeaza la ventilarea spatiilor si toate persoanele din zona terminalului sunt conduse spre parter", a declarat Daniel Vasile, purtatorul de cuvant ISU Bucuresti, pentru REALITATEA PLUS.

Pompierii intervin chiar în aceste momente cu trei autospeciale. La fața locului sunt și două ambulanțe SMURD. S-au constituit deja echipe de căutare-salvare și pentru evacuarea persoanelor către zona parterului, potrivit Antena 3.

Aproximativ 300 de persoane au fost deja evacuate. Sunt oameni care se pregăteau să călătorească, însă au început să simtă un miros puternic de fum, au văzut că fumul se extinde în zona terminalului și au sunat la 112.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 7 dimineața. Primii care au ajuns la fața locului sunt pompierii de la ISU București-Ilfov.

”Incendiu la un fast-food din terminalul Plecări-Aeroport Otopeni. Acţionează pompierii ISUBIF şi firma privata de pompieri de la aeroport”, a transmis, duminică, ISU Bucureşti-Ilfov.