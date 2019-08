Încep lucrările la 17 imobile, aflate în zona centrală a Bucureștiului, cuprinse în noul program de refacere a fațadelor

„Primăria Capitalei a început în această săptămână lucrările de refacere a fațadelor pentru o serie de imobile din zona centrală a Bucureștiului. Este vorba despre clădiri unde PMB are în proprietate sau în administrare o cotă parte din imobil și care prezentau degradări accentuate ale fațadelor.”, se arată într-un comunicat transmis de Primăria Capitalei.

“Am parcurs, în ultimul an, o serie de etape prevăzute de legea care reglementează refacerea fațadelor, sute de proprietari au fost notificați iar acum avem o primă listă de 17 imobile incluse în planul de lucru al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. Pentru 2 dintre acestea, lucrările au fost demarate în această săptămână, urmând ca, în celelalte cazuri, să înceapă pe măsură ce se obțin avizele și acordurile necesare și să le finalizăm până la sfârșitul acesrui an. Este un alt program de amploare pe care Primăria Capitalei l-a lansat în acest an în domeniul fondului construit al Capitalei și care completează deja cunoscutul program de consolidare. Finanțarea este asigurată de la bugetul local, însă nu intră pe această listă imobilele încadrate în clasa I de risc seismic sau prevăzute pentru reabilitare termică, acestea fiind excluse de legislația în vigoare, întrucât necesită alt tip de intervenții”, a declarant Gabriela Firea.

Cele 17 clădiri sunt următoarele: