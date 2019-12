Informații senzaționale din viața soților Ceaușescu. Relatările sosiei fostului dictator comunist

Informații din viața dictatorului Nicolae Ceaușescu și a soției sale, Elena, au fost făcute publice în premieră la antena3 de către sosia președintelui, fostul ofițer de securitate Dumitru Burlan. Cuplul prezidențial a fost executat în timpul Revoluției din decembrie 1989, care a pus capăt regimului comunist.

„Acest popor merită să știe pe ce drum a apucat”, a spus sosia lui Nicolae Ceaușescu.

Dumitru Burlan a început să lucreze în cadrul Direcției a V-a a Securității Statului la vârsta de 20 de ani și a lucrat în preajma dictatorului timp de peste 16 ani. Fostul ofițer trebuia să verifice toate persoanele care intrau în contact cu familia Ceaușescu.

„Țara noastră, din 1969 până în 1975, a fost raiul pe pământ pentru români. Aveam de toate. Am mai dus-o încă cinci ani, până în 1980, dar nu așa de bine”, a povestit acesta.

Cum a ajuns Dumitru Burlan sosia dictatorului

Ofițerul a relatat despre conjunctura care l-a dus în preajma președintelui. „Rușii i-au pus gând rău atunci. Generalul Pleșiță a mers la Nicolae Ceaușescu cu două dosare și i-a propus ca timp de zece zile să nu facă vizite, iar în aceste zece zile în coloana oficială dumnealui să nu fie în mașina prezidențială, ci să fie un ofițer. Eu aveam înălțimea perfectă a lui Ceaușescu, 1,69. Nicolae Ceaușescu i-a zis că nu e de acord cu așa ceva”.

Dumitru Burlan a vorbit pe larg despre evenimentele care l-au convins pe șeful statului că are nevoie de o persoană care să-i semene. „La început nu a vrut, era cam orgolios. Zicea că nu se poate. Îl convinge Pleșiță că rușii vor să-l omoare și Nicolae Ceușescu a fost de acord cu dosarul meu. Eu aveam 33 de ani, el avea 50 de ani”

„A început operațiunea. Treaba mea era să plec de acasă cu tot alaiul, îmbrăcat ca el. Nicolae Ceaușescu nu stătea pe banchetă, stătea în față. Era toamna anului 1972, lumea mă saluta pe străzi. Trebuia să mă comport exact cum se comporta el. Ajungeam la Comitetul Central și mă duceam la serviciul meu și îmi făceam treburile mele personale”.

„În prima zi am zis că e un exercițiu de apărare. Nu mi s-a spus. Pe urmă generalul Pleșiță mi-a spus ce trebuie să fac. Dacă refuzam mă dădea afară din Securitate și în spatele meu erau trei copii. Nu m-a împușcat nimeni, după zece zile m-am întors la activitatea mea”, și-a mai amintit el.

"Generalul Milea a fost asasinat"

Fostul ofițer este de părere că generalul Milea, care s-a sinucis în timpul evenimentelor din Decembrie 1989, a fost de fapt asasinat.

„Milea a fost asasinat. Am fost arestați pe data de 8 ianuarie 1990 și am fost trecut în rezervă, pensionar. Ne-a dus la o unitate militară de tancuri din Pantelimon, acolo era și aghiotantul lui Milea. Am fost arestat 50 de zile. Toți colegii mei au văzut că dimineața la ora șase o mașină îl lua pe maiorul Vătămănescu, aghiotantul lui Milea, ministrul Apărării. Discutam cu colegii și nu știam de ce tot timpul dispărea Vătămănescu. Discutam între noi și toți ne-am gândit că Vătămănescu este implicat. Era aghiotantul personal. Nu toți credeau că Milea a fost omorât. După arest m-am dus acasă și în luna aprilie am plecat la Spitalul Elias să-mi iau medicamente și din întâmplare mă întâlnesc cu doctorul Oșanu, neurolog, și mi-a zis că Milea a fost omorât. Venise acolo, a fost dus la reanimare. Traiectoria glonțului era dreaptă, el a fost omorât de la o distanță de doi metri”.

"Elena Ceaușescu era diabolică"

Așa cum se zvonea și la acea vreme, fostul ofițer de securitate a povestit că Elena Ceaușescu era extrem de rea și apela la trucuri inimaginabile pentru a =-și testa angajații care făceau curățenie în vila prezidențială.

„Eu răspundeam de tot personalul lor. Elena era afurisită. O fată mi-a spus că a găsit în cadă o bucățică de scotch. Ea lipea acel scotch să vadă dacă femeia de serviciu spală cada peste tot. Sau băga frunze sub covor să vadă dacă face curat”, a povestit Dumitru Burlan.

antena3