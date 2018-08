Iniţiativa cetăţenească "Fără Penali în funcţii publice" a strâns un milion de semnături de la români din ţară şi din străinătate, a anunţat un comunicat transmis AGERPRES.



"Campania "Fără Penali" a ajuns să fie un fenomen social. În ultimele cinci luni am vorbit cu cetăţeni de toate vârstele, din toate colţurile ţării, simpatizanţi ai partidului, membri sau lideri ai partidelor politice. Nu sunt două Românii, e una singură, a oamenilor cinstiţi care vor o lege egală pentru toţi şi un viitor pentru ei şi copiii lor. Toţi au semnat cu furie, încredere sau speranţă. În ultimele cinci luni am simţit că cetăţenii vor să-şi facă vocea auzită, iar primul strigăt este prin mesajul iniţiativei Fără Penali. Astăzi, un milion de români consideră că România trebuie guvernată altfel, mai responsabil şi mai atent. Împreună suntem o forţă şi împreună putem salva România", a declarat preşedintele USR Dan Barna, citat de comunicatul platformei cetăţeneşti.



Conform sursei citate, în cele cinci luni de campanie au fost implicaţi peste 5.000 de voluntari din toate colţurile României şi din diaspora care s-au alăturat demersului de a face cunoscut mesajul iniţiativei: România are nevoie de oameni integri la conducere, unii dintre aceştia fiind victime ale numeroaselor abuzuri din partea Poliţiei, Jandarmeriei şi primarilor care s-au folosit de funcţiile lor pentru a opri strângerea de semnături.



'Încă de la începutul campaniei, au existat voci care au pretins că nu vom reuşi să obţinem susţinerea a 500.000 de cetăţeni, pentru motivul că societatea românească nu ar fi preocupată de lupta anticorupţie şi de fenomenul ocupării funcţiilor publice de către infractori. Iată însă că până astăzi, în pofida tuturor obstacolelor birocratice din Legea nr. 189/1999, a şicanelor unor primari şi a atacurilor mediatice la care am fost supuşi, 1.000.000 de români au semnat listele de susţinători, dovedind astfel că acest subiect nu mai poate fi ignorat de clasa politică. Indiferent ce va urma, victoria de astăzi nu ne-o mai poate lua nimeni', a transmis preşedintele grupului de iniţiativă, avocatul Mihai Badea.



La succesul iniţiativei a contribuit şi semnalul transmis de actorii români. Peste 80 de artişti din toată ţara au răspuns la apelul făcut de Marius Manole şi timp de o săptămână au schimbat scena cu strada, strângând peste 90.000 de semnături. După săptămâna actorilor, voluntarilor li s-au alăturat în săptămâni dedicate farmacişti, pensionari şi bloggeri care au ieşit în Piaţa Universităţii pentru a le transmite bucureştenilor că România are nevoie de oameni cinstiţi în funcţii publice.



Potrivit Legii 189/1999, o iniţiativă cetăţenească de modificare a Constituţiei are nevoie de 500.000 de semnături, dintre care 20.000 să provină din cel puţin 21 de judeţe din ţară, strânse în şase luni de la publicarea în Monitorul Oficial. Iniţiativa Fără Penali îndeplineşte ambele condiţii şi va ajunge în Parlament după ce semnăturile vor fi validate de primării.



Deşi legea prevede ca semnăturile să provină din 20 de judeţe plus Capitala ţării, iniţiativa Fără Penali a depăşit pragul de 20.000 de semnături în 23 de judeţe: Alba, Argeş, Bacău, Bucureşti, Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vaslui, a precizat sursa citată.



Iniţiativa "Fără Penali în funcţii publice" propune ca articolul 37 din Constituţie, care reglementează dreptul de a fi ales, să fie completat cu un nou alineat, cel de-al treilea, având următorul conţinut: "Nu pot fi aleşi în organele administraţiei publice locale, în Camera Deputaţilor, în Senat şi în funcţia de preşedinte al României cetăţenii condamnaţi definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării".



Comitetul de iniţiativă este prezidat de avocatul Mihai Badea, iar printre membri se numără filosoful Mihai Şora, scriitorul Gabriel Liiceanu, pianistul Dan Grigore, juristul Eugen Vasiliu, activistul civic Valeriu Nicolae, preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010 Eugen Iancu, membrii grupului REZISTENŢA Oana Negru şi Mihai Tudorică, reprezentantul Forumului Democrat al Germanilor din România Klaus Fabritius, precum şi cetăţeni implicaţi în acţiuni civice.



Strângerea celor 1 milion de semnături se datorează sprijinului şi implicării membrilor Uniunii Salvaţi România, grupului REZISTENŢA, Forumului Democrat al Germanilor din România şi a numeroase ONG-uri şi grupuri civice din România